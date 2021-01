Volejbalisté Karlovarska: výhra ve šlágru a návrat do čela tabulky

V této roli zaskakuje za zraněného lídra Lukáše Ticháčka, bývalý reprezentační nahrávač už krátce do šlágru zasáhl. Hosté ve Varech získali jen třetí set, ale ti i v osmém zápase sezony uhájili domácí tvrz.

„Tohle jsou velké zápasy. V některých fázích nebudou ty rozdíly tak velké a já jsem rád, že jsme udrželi domácí neporazitelnost,“ pochvaloval si karlovarský trenér Jiří Novák.

První dva sety vyhrály Karlovy Vary poměrně snadno, soupeři povolili patnáct a dvaadvacet bodů. „Dva sety z naší strany byly výborné, tam jsme dobře podávali,“ těší kapitána Lukáše Ticháčka.

Podle kouče Jihostroje René Dvořáka se potvrdila známá volejbalová pravda. „Tak jak to bývá, tak mezi dobrými soupeři do toho domácí družstvo vlítne a má výborný servis a hostující mužstvo se z toho vždy chvíli vzpamatovává. My jsme se z toho vzpamatovávali dva sety.“

„První set byl ze strany domácích perfektní hlavně na servisu, my jsme vůbec neměli šanci. Ve druhém setu jsme v koncovce udělali dvě chyby, ty nás stály vítězství,“ připojil budějovický kapitán Mach.

Třetí set naopak „ulítl“ domácím, nasbírali v něm pouze devatenáct bodů, což na výhru rozhodně nemohlo stačit. „Přestali jsme podávat, podali Budějovicím prst a oni si vzali celou ruku. Trošku se nakopli a trošku zdramatizovali zápas,“ míní karlovarský kapitán Lukáš Ticháček. „Bohužel jsme v podstatě ten set odevzdali,“ byl výstižnější trenér Jiří Novák. „Udělali jsme nějaké chyby a Jihostroj nás zablokoval.“

Rozhodnout tak nakonec mohl čtvrtý set a to se Varům, po těsné koncovce, podařilo. „Převrátilo se to zas na naši stranu podáním a nakonec jsme si to odútočili,“ dodává kapitán Lukáš Ticháček.

„Já samozřejmě musím klukům pogratulovat. Nástup byl výborný, pak se začal víc hrát volejbal, kdy už byly výměny, a my jsme drželi. Bohužel ve třetím setu jsme v podstatě odevzdali ten set. Pak infarktová koncovka čtvrtého setu. Tak to prostě je,“ přiznává kouč Jiří Novák.

Budějovičtí měli poněkud jiný názor, myslí si, že se vše neodehrálo na hřišti. „Ve čtvrtém setu nás bohužel zastavili rozhodčí. Je to už poněkolikáté, co jeden a ten samý rozhodčí nám prostě škodí,“ čílí se kapitán Jihostroje Radek Mach. Nad věcí ale zůstal trenér René Dvořák.

„Ve čtvrtém setu jsme si to bohužel pokazili sami. Samozřejmě tady nás rozjitřil na poslední míč nějaký rozhodčí, ale my jsme si to pokazili hlavně sami. Prohrávali jsme o pět bodů a to, že jsme z toho udělali napínavou koncovku, způsobil spíše soupeř, který v ní udělal spoustu chyb a nechal nás dotáhnout. Zaslouženě vyhrálo Karlovarsko, protože my jsme nepodali optimální výkon.“