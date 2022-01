Pražští Lvi zase kousali, podruhé porazili volejbalisty Karlovarska

V 17. kole extraligy volejbalistů prohrály oba nejlepší týmy soutěže - Karlovarsko a České Budějovice. Jihočeši nicméně vystřídali rivaly ze západu Čech v čele tabulky. Uhráli totiž alespoň bod v hale třetího Kladna, kde zlikvidovali dvousetovou ztrátu a prohráli 18:25, 19:25, 25:19, 25:23 a 6:15. Karlovarsko v Praze na Lvy nestačilo.

České Budějovice mají po třetí porážce v sezoně jednobodový náskok. Také Karlovarsko utrpělo třetí prohru, ale vůbec nezabodovalo už podruhé. Porážku zažilo po deseti extraligových výhrách. Kromě Lvů Karlovarsko porazila pouze Příbram. „Získali jsme skvělé tři body s lídrem soutěže. A dovoluji si tvrdit, že naprosto zasloužené. Byli jsme lepší, z toho mám velikou radost,“ uvedl kouč Pražanů Tomáš Pomr.

„Domácí byli technicky lepší než my a hlavně mentálně silnější. Ti, co nás mají táhnout, tentokrát nepodali výkony na úrovni extraligového utkání,“ konstatoval trenér Karlovarska Jiří Novák.

Přímo z palubovky nebylo hodnocení tak přísné, prostě nikdo nemůže celou sezonu jen vyhrávat a navíc bojovat v evropském Poháru CEV, v němž první zápas čtvrtfinále hrají ve francouzském Tours už ve středu.

„Nepodali jsme náš obvyklý výkon. Činnosti, které nám obvykle chodí, nechodily. To se někdy stává. Lvi zahráli to, co jim stačilo,“ říkal karlovarský kapitán Daniel Pfeffer. „První set jsme otočili servisem, v druhém jsme ztratili rytmus na útoku. Důležitý byl vstup do třetí sady, v níž jsme v podstatě stále vedli a byli mentálně nahoře. To bylo rozhodující pro celý zbytek utkání,“ doplnil Jakub Janouch, kapitán VK Lvi Praha.