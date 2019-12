Už nás nepodcení, říká Pfeffer z Karlovarska před odvetou v Minsku

Služebně nejstarší hráč týmu Karlovarska pamatuje jako jediný ze současného kádru všechny sezony v historii klubu i veškerá vystoupení v pohárové Evropě. Zažil tedy i slavné tažení do čtvrtfinále Poháru CEV v sezoně 2016/17.

„Za ty roky jsme s Karlovarskem tu Evropu docela projezdili ve všech pohárech, které se hrají,“ culil se Pfeffer. „Zkušenosti jsou to určitě dobré, protože člověk ví, jak ty zápasy většinou vypadají, jaké je prostředí a jak to probíhá.“

Domácí zápas proti Stroitelu Minsk hráči Karlovarska dokonale otočili, po prvním setu prohraném rozdílem devíti bodů získali důležité vítězství 3:1. „První set jsme výborně odstartovali, ale pak jsme trochu koukali, co nám předvede Minsk, který neznáme. Bohužel jsme koukali moc dlouho a set nám unikl. Od druhého setu to ale byl parádní výkon a i přes znatelnou výškovou převahu soupeře jsme hráli trpělivě a chytře a nedali jsme už soupeři šanci,“ zhodnotil první utkání kouč Jiří Novák pro server volejbalové federace.

Jako správný kapitán táhl Karlovarsko za vítězstvím Filip Rejlek, univerzál Karlovarska bodoval v domácím utkání proti Minsku čtyřiadvacetkrát. „Jsem moc šťastný, že jsme vyhráli. Začali jsme dobře a hned vedli 5:2, ale pak se nám přestala naše hra dařit a set jsme prohráli s výraznou ztrátou. Poté jsme se ale zdravě nabudili a už jsme jeli až do zdárného vítězství,“ pochvaloval si po utkání.

Volejbalisté Karlovarska v Challenge Cupu První kolo: Karlovarsko má svou partii proti Minsku skvěle rozehranou, po domácí výhře 3:1 bude ve středu o postup usilovat v Bělorusku. Hraje se od 16.30 hodin středoevropského času.

Klíč k postupu Karlovarska do osmifinále: Jakákoliv výhra, ale stačí také prohra 2:3, zlatý set by přišel na řadu v případě porážky 0:3 nebo 1:3.

Podle trenéra běloruského týmu předváděli hráči Stroitelu svou hru jen v prvním setu. „Poté už jsme začali dělat velké množství chyb a utkání zaslouženě prohráli,” uvedl Aliaksandr Sinhayevski.

Kvalitní výkon Karlovarska ocenil i Vadzim Pranko, nejlepší hráč Stroitelu v prvním vzájemném duelu. „Bylo to velice těžké utkání. Hráli jsme v novém prostředí, v cizí hale a proti neznámému soupeři. Máte velice dobrý tým a kvalitního nahrávače a odveta na domácí půdě pro nás nebude vůbec jednoduchá,“ tuší blokař běloruského týmu.

Karlovarsku totiž stačí v odvetě uhrát dva sety. „Oni musí vyhrát 3:0 nebo 3:1 a budou možná trošku svázaní, takže to bude těžké i pro ně,“ připomíná Daniel Pfeffer. „Cesta k postupu povede přes první vyhraný set, protože tyhle východní povahy jsou většinou takové, že když už ten postup je pro ně trochu vzdálený, už to zabalí. Je potřeba vnutit jim naši hru, vyhrát první set a pak to doklepnout.“

Středeční duel Stroitelu Minsk s Karlovarskem ve Vyzývacím poháru začíná v 16.30 hodin středoevropského času.