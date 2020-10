Z Hniličkovy agentury mám dobrý pocit, chválí manažer volejbalového Karlovarska

Jak se koronavirová krize podepisuje na ekonomické situaci vašeho klubu?

Pro nás to má dvě roviny. První z nich je příjem ze vstupného, kde registrujeme výpadek na příjmech už z jarní části, ve které jsme přišli o zápasy play off. A teď to pokračuje. Druhou rovinou jsou finanční prostředky za účast na evropských pohárech a určité odměny od partnerů formou bonusů za výsledky a odvedenou kvalitu.

Volejbalový klub Karlovarsko má téměř čtyři desítky partnerů. Je vlivem současné situace ohrožena spolupráce s některými z nich?

Všem našim partnerům musím předně poděkovat za to, že po uplynulé sezoně, kdy jsme byli vyhlášeni vítězi základní části extraligy, ale pak už se nehrálo, že s námi zůstali. Samozřejmě u některých také cítím jejich ekonomické problémy, víme dobře, že se situace komplikuje i jim. Jsme s nimi v kontaktu každý měsíc, slíbili nám, že udělají maximum, aby ve spolupráci pokračovali.

To platí také o vašich klíčových partnerech?

Co se týká hlavních partnerů, zatím nemám žádné signály, že by někdo uvažoval o přerušení spolupráce. Ale pro nás je důležitý každý partner. Když to tak řeknu, dobrá je každá tisícovka, která do klubu přijde. Podle mě je nesmysl, když se klub soustředí na jednoho, dva partnery. Pokud jeden vypadne, pak nastává velký problém. Důležité je vytvořit si portfolio menších partnerů.



A to vytváří ve vašem klubu rodinné prostředí.

Ano, my to máme založené na takové rodinné bázi. Ti partneři chodí na naše zápasy, podporují nás a naše děti, spolu žijeme volejbalem. A za to jim děkujeme.



Čím to, že řada partnerů je s vámi od samotného vzniku klubu?

Partneři vidí a oceňují naši práci a vidí ty úspěchy. Nejen áčka, ale i úspěchy naší mládeže. Dostat se za šest let do extraligy juniorů a kadetů a mít zastoupení ve všech žákovských soutěžích, to je vizitka, že to děláme kvalitně a na úrovni.



Jak je pro klubový rozpočet důležitá podpora kraje a města?

Jsem si vědom toho, že koronavirová krize je obrovský problém nejen pro firmy, ale i pro města a kraje. Ale věřím, že podpora města a regionu bude nadále minimálně stejná jako dosud. A to pro všechny kluby, které město reprezentují a působí v kraji. Politici na komunální úrovni jsou tady často sami sportovci a moc dobře vědí, co sport potřebuje. Vědí, že bez peněz to nejde a je jim jasné, že razantní úbytek finanční podpory by sport položil.



Problematice klubů by měli dokonale rozumět i činovníci Národní sportovní agentury. Jak vnímáte z pozice manažera klubu přechod z ministerstva školství k tomuto správnímu úřadu pro sport?

Zúčastnil jsem se jednání s panem Hniličkou a mám z toho dobrý pocit, věřím, že ta změna bude ku prospěchu. Představitelé agentury jsou bývalí sportovní funkcionáři a vědí, jak to ve sportovním odvětví chodí, chápou, kde jsou problémy. Navíc si kluby a svazy aktivně objeli a budou se snažit situaci dál mapovat a řešit. Otázkou pak je, jak se v následujícím období bude dařit státu, jak bude silný.

Když se rozhovor točí zejména kolem finančních prostředků, jaké čerpáte dotace?

Existují dva druhy dotací. Klub může dostat dotace na mládež, kdy výše v celkovém součtu není omezena. Peníze pak lze použít samozřejmě pouze na mládež. V profesionálním sportu je to komplikovanější. Pokud jde o dotaci pro činnost profesionálního klubu, tak je využití těch prostředků velmi omezené. Uplatňuje se tu takzvané pravidlo de minimis, kdy klub může dostat podporu maximálně 200 tisíc eur v součtu tří účetních období.

To je téměř 5 a půl milionu korun. Zdá se to být hodně peněz, ale s tím asi nebudete souhlasit.

Ono to na tři roky není tolik. Když klub dostane nějaké peníze na profesionální sport od města, od kraje, tak se to sčítá a tu částku nelze překročit. Pokud by se tak stalo, pak by se musela vracet. A když se přihodí neočekávaná událost, že klub třeba hraje Ligu mistrů, která je finančně velmi náročná, potom ty peníze z dotačních titulů nemá klub jak sehnat. Nemůžou mu je dát, protože by překročil těch 200 tisíc eur během tří let.

Financování volejbalové mládeže Karlovarska je zajištěné?

Mládež našeho klubu podporují město Ostrov, MŠMT, Český volejbalový svaz a Karlovarský kraj. A dotační tituly pro profesionální sport dostáváme od Karlovarského kraje, města Karlovy Vary a určitou část dostáváme z Českého volejbalového svazu.