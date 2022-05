Rozhodne se o volejbalovém titulu. Nevýhodu vlastní haly má Karlovarsko

Karlovarsko vyhrálo v pátek v Praze 1:3 a vrátilo sérii k rozhodujícímu zápasu v pondělí do karlovarské Haly míčových sportů, hraje se od 17 hodin.

Musí změnit vývoj série

Pokud chce Karlovarsko obhájit titul, musí tuto historicky zajímavou bilanci změnit. „Budeme hrát v jiné hale, vezmeme si jiné dresy,“ žertoval Novák, ale vzápětí zvážněl. „Něco vymyslíme.“

Na osud věří kapitán Daniel Pfeffer. „Je to stejné, jako když čtyřikrát za sebou vsadíš červenou na ruletě, popáté už ta černá padne. Tudíž teď, ten poslední zápas už se to změní a my konečně vyhrajeme.“

Všechny finálové zápasy byly vyprodané, k atmosféře přispívaly oba tábory fanoušků. I v pondělí bude vyprodáno, ale vždy se radovali ti hostující. Bohužel Karlovarsko má „nevýhodu“ vlastní haly. „Tentokrát přijelo fanoušků snad ještě více než posledně a hnali nás o to více za vítězstvím,“ pochvaloval si karlovarský libero Daniel Pfeffer.

Fanoušci plní haly

Ovšem trenér Novák to ve vlivu fanoušků nevidí. „V sérii platí jedno pravidlo, zatím vždy vyhráli ti herně disciplinovanější. Musíme udělat vše pro to, abychom to byli i v pondělí my.“

Karlovarsko, které v pátek v Praze odvracelo konec sezony, vstoupilo do zápasu s větším nasazením než domácí. Výborně podávalo, bránilo na síti i v poli a Lvi dlouho marně hledali rytmus. „Začátek se nám nadmíru povedl. Byli jsme hodně agresivní, hodně jsme to dávali najevo, tenhle mančaft to potřebuje,“ řekl trenér Jiří Novák.

Karlovarští postupně navyšovali svůj náskok až na 20:12. Pak domácí začali stahovat a přiměli trenéra Nováka ke dvěma oddechovým časům, přesto prohráli 19:25.

Praha se cítila poškozena

Druhý set byl o poznání vyrovnanější, v jeho úvodu přišel u domácích na smeč Čech místo Smithe a Lvi pak vedli. Karlovarsko nahradilo na smeči Ihnáta Wiesem a srovnalo. V koncovce pak přišel sporný moment, kdy videorozhodčí odhalil takřka neviditelnou teč domácího bloku a místo 20:21 to bylo 19:22.

„Tu teč jsem neviděl. Neviděl ji nikdo, jenom videorozhodčí,“ kroutil hlavou domácí kouč Tomáš Pomr. Pak přišlo eso Jakuba Ihnáta a set se zlomil ve prospěch hostů, kteří ho získali 25:20.

Ztráta setu nic neznamenala

Třetí sadu zahájilo Karlovarsko dělovými servisy v podání Zajíčka a Indry a odskočilo na 8:1. Vedlo ještě 17:10, ale pak se zkaženými servisy připravilo o tlak a domácí se vrátili do hry. Udělali několik bodových sérií a otočili na 22:19. Koncovku zvládli a po výhře 25:23 si vynutili pokračování série.

Trenér měl strach

„To byly trochu mladší žákyně,“ glosoval málo vídaný zvrat karlovarský kapitán Daniel Pfeffer. Trenéru Novákovi zatrnulo. „Měl jsem trochu strach, že nám to může ztratit celou sérii. Nahrávač trochu ztratil hlavu. Každý z útočníků si myslel, že může udělat chybu a nic se neděje, a ono se najednou dělo,“ uvedl.

Čtvrtý set si Karlovarsko pohlídalo a vynutilo si rozhodující zápas.