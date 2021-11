V žádné činnosti nejde povolit, vytýkal po prohře se Lvy kouč Karlovarska

„Prohra vždy mrzí, ale myslím si, že pro diváka pěkná podívaná. Bylo spoustu dlouhých výměn a napínavý zápas,“ řekl po utkání pro server volejbalové federace Daniel Pfeffer, kapitán VK ČEZ Karlovarsko. Z pohledu výsledku jej mrzel především druhý set duelu. „Nepohlídali jsme si ho a to rozhodlo celý zápas,“ míní.

Trenéra Jiřího Nováka štvalo, že jeho tým měl dle jeho slov domácí zápas rozehraný minimálně na 2:0, ne-li na 3:0.

„Začneme výborně 25:12, vedeme o pět bodů ve druhém setu, prohrajeme a začneme hrát jak profesoři. Pokud si neuvědomíme, že nejde v žádné činnosti povolit, tak to bude pořád takhle. Praha si to potom vybojovala, čtvrtý set jsme urvali my. V pátém setu jsme doháněli skóre, takže zasloužené vítězství Prahy. Nejsem spokojený, i když každý bod beru,“ řekl k utkání trenér Karlovarska.

Ve čtvrtek Západočeši pokračují v evropské soutěži a nastoupí v Lisabonu proti Benfice.