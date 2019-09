Wiese tipuje karlovarské zbraně: útok, servis a smeč

Jak náročná pro vás hráče byla v přípravě dosavadní tréninková fáze?

Stále jsme v přípravném období. Na začátku jsme měli každou středu atletiku, ale to už je naštěstí za námi, já nesnáším běhání. Také jsme už přestali makat v posilovně a soustředíme se už na volejbalové prvky.

Co je během těžké přípravy nejdůležitější pro to, abyste v týmu udrželi dobrou náladu?

Tým stmelují vítězství. Já jsem vždycky šťastný, když jsem součástí takového týmu, jaký máme například tento rok. Máme jasný, společný cíl, každý pracuje tvrdě a to všechno vytváří pozitivní atmosféru.

Na první zápasy a turnaje se ale jistě těšíte.

Ano, už se nemůžu dočkat. Je jasné, že naše první zápasy ještě nebudou vypadat nijak zvlášť působivě, ale po pár utkáních poznáme, na čem je třeba zapracovat.

Na přípravných turnajích se potkáte s nejlepšími českými týmy. Co od těchto zápasů očekáváte?

Mně osobně daly hodně poslední tři měsíce minulé sezony. Poznal jsem kvalitu české extraligy a vím, že náš tým má slibný potenciál. Jestliže ho využijeme a budeme se soustředit na každý zápas, budeme schopni porazit kohokoliv, v extralize i v Challenge Cupu.

Jste ve volejbalovém „středním věku“, jaká je vaše pozice v týmu Karlovarska?

Náš tým, stejně jako snad všechny týmy na světě, se rozděluje na starší a mladé hráče. Letos patřím poprvé v životě do skupiny starších. A popravdě ani nevím, jestli mě to těší, nebo z toho mám být smutný.

V čem spočívá síla mužstva?

To je těžké říct, protože stále ještě nejsme kompletní. Můžu jen odhadovat, že naši největší zbraní bude ofenzivní síla, servis a smeč.

Jak se cítíte v České republice a v Karlových Varech?

Něco jsem o městě věděl už předtím, než jsem sem přijel. Je tu opravdu krásně, zvlášť teď v létě. Žije se mi tady velice dobře, všechno, co potřebuju, mám blízko, hlavně halu a obchody. A co mě překvapilo? Víte, já normálně nepiju alkohol, nechutná mi, ale nikdy jsem neochutnal tak dobré pivo, jaké máte tady v České republice.