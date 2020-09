Je tady zdravá konkurence, říká Wiese o týmu volejbalistů Karlovarska

Co ukázala Velká cena porcelánu o připravenosti týmu Karlovarska?

Ukázalo se, co jsme věděli, že jsme ofenzivně velmi silný tým. Tyhle zápasy jsou nejlepší trénink. A pokud vylepšíme hru na bloku a v obraně, prosadíme se vysoko.

Titul v turnaji jste obhájili bez porážky. Jak důležitý je tento výsledek do začátku sezony?

Vůbec není důležitý, ale je jasné, že vítězství je lepší než porážka.

Zvlášť výhra 3:0 nad Jihostrojem jistě podpoří sebevědomí.

Musíte si uvědomit, že turnajové zápasy jsou úplně jiné. Ze strany týmu tam bylo mnoho dobrého. Je tady silná a zdravá konkurence, máme svoje kvality, což jsme ostatně ukázali už i v minulé sezoně, kdy jsme v lize skončili první.

Byl turnaj i konkurenčním bojem smečařů o základní sestavu?

To ani ne, je podstatné, aby byl každý schopen pomoct týmu. Máme vyváženou sestavu na každém postu, což je vzhledem k tak dlouhé sezoně velmi důležité.

Druhým rokem pracujete s nahrávačem Lukášem Ticháčkem. Už si na hřišti rozumíte, jak se říká, i poslepu?

Od samého začátku jsem byl rád, že klub začal budovat tým od velkého nahrávače. Je jednou z nejdůležitějších postav na hřišti. Netrvalo dlouho a Lukáš věděl, jak se mnou hrát.

Co by mělo příští týden nalákat diváky do haly na první kolo extraligy?

Jsme stejný tým jako loni a patříme k nejofenzivnějším v lize. Myslím si, že fanoušci stejně jako my věří, že vždycky hrajeme o vítězství. Držíme spolu, fanoušci jsou naším sedmým hráčem.