Volejbalisté Karlovarska jsou krůček od další účasti v Lize mistrů

Ve středu volejbalisté Karlovarska zvítězili v úvodním utkání druhého předkola letošní Ligy mistrů v Záhřebu 3:1. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka ztratili první set, ale po dramatické koncovce třetí sady proměnili závěrečné dějství v jednoznačnou záležitost a vyhráli ho 25:8.

Univerzál Patrik Indra si připsal 30 bodů. Odveta v Karlových Varech je na programu ve středu 27. října. Dokonale se potvrdila předpověď karlovarského kapitána Daniela Pfeffera, kterou vyslovil před zápasem. „Los nám vyhovuje. Venku se snažíme uhrát co nejlepší výsledek s výhledem na domácí odvetu, kde se cítíme silní a věříme si na každého soupeře.“



Nečekaně hladká výhra ovšem může být kontraproduktivní. „Odveta bude těžká. Čtvrtý set musíme vymazat, abychom nepodlehli uspokojení,“ řekl trenér Jiří Novák Českému rozhlasu a vysvětlil. „Program je náročný, potřebujeme se dobře zregenerovat na sobotní duel v Ústí nad Labem a až potom budeme myslet na odvetu.“

V první sadě nedokázali Karlovarští stáhnout náskok domácích hráčů, na servisu i ve hře je trápil především Buša. Blokaře Wilsona pak vystřídal Zajíček a karta se otočila. Karlovarsko začalo mnohem lépe podávat i útočit a druhý set vyhrálo rozdílem osmi bodů.



„Za začátku jsme trochu zaspali a první set nedokázali dohnat,“ říká smečař Lukáš Vašina a vysvětluje: „Když dáte takovému soupeři čtyři, pět bodů náskok, tak si myslí, že je lepší, je potom těžké hrát.“

Výkon v úvodu možná ovlivnila únava z cesty, potom se to zlepšilo. Výhrou 25:17 Karlovarsko vyrovnalo stav setů a ve třetím setu vedlo. Jenomže v závěru přišla série chyb v útoku, obrana přestala fungovat na síti i v poli a rázem měli domácí těsně před koncovkou tříbodový náskok. Naštěstí závěr setu Karlovarsko zvládlo a to byl zlomový moment celého duelu.



„Zápas se zlomil v koncovce třetího setu,“ přiznal karlovarský trenér Jiří Novák. „V prostřední pasáži setu jsme udělali pár chyb, ale dobrou obranou jsme se zvedli do koncovky a tu jsme uhráli,“ popisuje kouč.

Po prohrané koncovce třetí sady (24:26) se hra domácí Mladosti zhroutila. V závěrečném setu uhrál chorvatský celek pouhých osm bodů. Čtvrtý set tak už byl naprosto jednoznačnou záležitostí, na evropské scéně až nevídanou. Karlovarsko soupeře deklasovalo 25:8 (!). „Hráli jsme tak, jak bychom hrát chtěli. Výborně jsme bránili, podávali a útočili. Z toho pohledu se sešlo, v poslední sadě, jedno s druhým, což byla paráda,“ pochvaluje si Lukáš Vašina.

Karlovarští si tak vytvořili mnohem lepší pozici než v prvním předkole, kdy s Galati první zápas v Rumunsku prohráli 2:3 a doma si nakonec zajistili postup až ve zlatém setu. Nyní mu stačí vyhrát dva sety.

„Věděli jsme, že v domácím prostředí budou nepříjemní, dokud je nezlomíme, to se nám nakonec podařilo a je z toho pěkný výsledek do odvety,“ oddechl si trenér Jiří Novák. A nejen do odvety. „Může nám to pomoci do odvety a určitě i v naší lize, že si konečně začneme věřit, budeme hrát výborné pasáže setů a budeme zápasy vyhrávat,“ doufá smečař Lukáš Vašina.

Postup do skupinové fáze Ligy mistrů si zajistí až úspěšné týmy z třetího předkola. Mezi elitní dvacítku se posunou dvě mužstva. Karlovarsko by v případě postupu hrálo s vítězem dvojzápasu mezi Benficou Lisabon a finským celkem Levoranta Sastamala. Vyřazené mužstvo se přesune do Poháru CEV, kde v listopadu nastoupí proti Ústí nad Labem.