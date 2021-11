Pfeffer: Teď převládají negace, ale uvidíme, co se nám podaří v Poháru CEV

Pět kvalifikačních zápasů v předkole vyhráli, až ten šestý jim zlomil vaz. Volejbalisté Karlovarska si skupinovou fázi Ligy mistrů nezahrají. Po výhře 3:2 v Lisabonu na domácí palubovce podlehli v odvetě třetího předkola Benfice 1:3 po setech 25:20, 23:25, 21:25, 23:25. Představí se „pouze“ v osmifinále Poháru CEV.



„Jsme smutný, to je jasný. Nebyl to úplně špatný zápas, ale přišlo mi, že venku jsme měli víc odvahy,“ řekl kapitán Daniel Pfeffer v České televizi a pokračoval: „Takto to ve sportu je, byli jsme v dobré výchozí pozici. To, co jsme uhráli v Lisabonu, byl pro nás senzační výsledek. Doma jako by nás to svázalo, nešlapalo nám to, jak bychom chtěli. Takový je sport, jednou jsi nahoře, jednou dole. Teď jsme zrovna dole, ale za chvíli budeme zase nahoře.“



Přesto je nutné brát postup do osmifinále Poháru CEV jako úspěch. „Momentálně jsme samozřejmě smutní. Bylo to blízko, navíc doma. Teď převládají negace, ale uvidíme, co se nám podaří v Poháru CEV, a třeba nám to dá náplast na nepostup do Ligy mistrů,“ věří Pfeffer.

„Doufám, že to nepodceníme. Budou tam opět kvalitní soupeři a pro nás obrovské zkušenosti. Stále budeme zkušenosti sbírat, bylo by samozřejmě lepší hrát Champions league, ale bohužel je to tak,“ připojil univerzál Patrik Indra, který byl s šestadvaceti body nejvíce bodujícím hráčem posledního kvalifikačního utkání o Ligu mistrů. VK ČEZ Karlovarsko jej bohužel s Benficou Lisabon prohrál 1:3.

V prvním setu se český mistr díky pětibodové šňůře dostal do vedení 12:8 a náskok udržel až do koncovky. Ve druhém setu Karlovarsko prohrávalo 12:14, ale srovnalo díky spolupráci Keeminka s Vašinou. V závěru sice po bloku Zajíčka vedlo 21:20, ale o sadu přišlo v poměru 23:25.

Po zklamání z nevydařené koncovky ve třetím setu za portugalským mistrem s brazilskými oporami karlovarští zaostávali a ztráceli až o osm bodů (13:21). Nakonec sadu prohráli o čtyři.

Měli nahráno, soupeř byl kvalitní

Od začátku čtvrté sady hráli smečař Wiese a blokař Wilson a zdálo se, že by Karlovarsko mohlo uspět, ale tříbodový náskok neudrželo a v koncovce se třikrát v útoku neprosadil Vašina.

Z úvodního duelu 3. předkola si z Lisabonu přivezli svěřenci Jiřího Nováka cennou výhru v tie breaku. „Od domácího utkání očekáváme stejný boj, takhle silný tým nám nedá nic zadarmo ani venku a my se na to musíme psychicky připravit a pokusit se to urvat. Doufám, že přijde co nejvíce fanoušků, protože už první zápas předpověděl dobrý sport i u nás,“ lákal fanoušky před utkáním libero a kapitán týmu Daniel Pfeffer. K němu se přidal i trenér Karlovarska Jiří Novák.

„Diváky bych pozval na dobrý zápas. Poslední krok je samozřejmě nejtěžší a my je budeme potřebovat. Očekávám vyrovnaný zápas a musíme se připravit na to, že Benfica bude šlapat.“ Měli pravdu, diváci nakonec Halu míčových sportů vyprodali a dramatický, špičkový sport viděli. Bohužel se špatným koncem pro domácí. Karlovarsko v tříkolové kvalifikaci, z které postoupily jen dva celky, vyřadilo v prvním kole rumunské Galati po zlatém setu a ve druhém přešlo přes Záhřeb.

Soupeř v Poháru CEV vzejde Karlovarsku z utkání srbského celku Ribnica Kraljevo a německého mužstva SVG Lüneburg. Osmifinále Poháru CEV budou s Karlovarskem hrát ještě České Budějovice, další čeští zástupci Ústí nad Labem a Lvi Praha musí teprve o postup mezi nejlepších dvaatřicet bojovat.