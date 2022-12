Karlovarsko nepoleví ani přes svátky. Tým šlape podle správných not, těší Nováka

Stanovil jste si před startem soutěže nějaký bodový cíl po třech kolech?

Vůbec ne. Dostali jsme od vedení klubu takový mini úkol vyhrát doma zápas s belgickým Menenem. Jsem rád, že se nám to povedlo, i za to, že jsme se statečně rvali i s giganty z Polska a Itálie. S první polovinou skupiny jsem vcelku spokojen.

Váš dobře fungující tým sahal po bodech s loňskými finalisty Trentinem a Kedzierzyn-Kožle. Čím to, že mužstvo z Česka dokáže trápit nejlepší kluby světa s obřími rozpočty?

Už tři čtyři roky české týmy začínají vystrkovat růžky v Evropě. A já bych byl rád, kdyby se našim týmům dařilo dál a aby ukázaly, že český volejbal má úroveň.

A co vás potěšilo po výkonnostní stránce nebo vůbec na projevu vašeho mužstva?

Od začátku Champions League ten tým začal šlapat podle správných not. Kluci hned pochopili, co po nich chceme. Do týmu přišli čtyři noví hráči, každý z jiné ligy, a i když jsme vyhrávali, bylo to na počátku sezony ještě takové hledání.

Žádný z vašich soupeřů v Champions League na rozdíl od Karlovarska soutěžím ve svých zemích nevládne. Jak dokážete vždy přepnout z mezinárodní scény do domácí extraligy?

Zápasy Ligy mistrů nás na utkání české extraligy dobře připraví. Slouží nám k potvrzení naší výkonnosti a my jsme na vlně. Těší mě, že vyhráváme koncentrovaným výkonem, a ne tím, že je soupeř prostě slabší.

Jak berete nejbližší výzvu, tedy sobotní bitvu s druhým týmem extraligy Duklou Liberec?

Tým Liberce se taky veze na vlně. Očekávám souboj dvou týmů, které jsou ve formě. A dáme si to spolu v sobotu, no…

A co očekáváte od dalšího vystoupení v Lize mistrů, které vás čeká 15. prosince v hale italského Trentina, trojnásobného vítěze této soutěže?

Pro nás to bude zase perfektní zkušenost do budoucna. Jedeme se tam rvát. A když předvedeme výkon, na který máme, a přesto to nebude stačit na výhru, nedá se nic dělat. Ale nesmíme tomu podlehnout, je potřeba předvést to, co umíme.

Radost volejbalistů Karlovarska.

Co děláte proto, aby se hráčům vyhýbala únava?

Máme relativně široký kádr a snažíme se hráče točit. Ani nám se nevyhýbají určité zdravotní problémy, ale vždycky poskládáme sestavu tak, aby měla úroveň a byla konkurenceschopná.

Pracovně se nezastavíte ani na samotném konci roku, v období od 18. do 30. prosince máte v kalendáři tři extraligové zápasy. Kolik volna hráči Karlovarska dostanou přes svátky?

Hrajeme doma jednadvacátého a potom se sejdeme dvacátého šestého odpoledne. Je to potřeba, protože třicátého máme venkovní zápas na Odolce, kde to nikdy není jednoduché, takže se musíme připravit. Ale ten program nám docela vychází, tak abychom mohli dobře odtrénovat a zároveň aby kluci viděli svoje rodiny, protože je to pro ně taky důležité.