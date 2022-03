Volejbalisté Karlovarska hrají v Kladně, aukce podpoří Ukrajinu

„Volejbal teď musí pomáhat dobré věci. Nebude to běžný volejbalový zápas,“ říká karlovarský blokař Adam Zajíček, bývalý kladenský kapitán. Kromě toho, že se střetnou kandidáti ligové medaile, má dohrávka jedenadvacátého kola české nejvyšší soutěže širší rozměr.

Volejbalisté Kladna a Karlovarska nastoupí ve speciálních dresech, které pak kluby vydraží a výtěžkem z jejich prodeje podpoří ukrajinský lid vzdorující agresi okupantů. Ze sportovní hlediska půjde mimo jiné o reprízu extraligového finále z roku 2018.

„Ale to, že se utkají kvalitní celky z „top 3“, je v těchto dnech vedlejší,“ zdůraznil s ohledem na aktuální události Adam Zajíček.

Strávil jste v kladenském klubu pět let, a tak se nabízí otázka: co pro vás střetnutí s tímto mužstvem znamená?

Už na první střetnutí proti Kladnu jsem se těšil, ale toto utkání bude ještě zajímavější, protože budeme hrát v kladenské sportovní hale, tak se spíš těším na atmosféru a fanoušky v hale, ve které jsem zažil nezapomenutelné zážitky. Tým má nové hráče, ale i přesto v Kladně zůstalo pár skvělých hráčů a hlavně kamarádů, takže se těším i na to, až si popovídáme.

V podzimním vzájemném utkání jste soupeře smetli 3:0 a ve dvou setech jste mu nepovolili ani patnáct bodů. Může to do odvety hrát nějakou roli?

Ten zápas se Kladnu nepovedl a nám naopak velmi, týmy se ještě tolik neznaly a nevěděly o sobě takřka nic. Teď je situace jiná, Kladno je na vlně a v domácí hale před televizními kamerami se budou chtít kluci předvést. Nečeká nás nic lehkého.

Kladenský tým má teď ale zvláštní motivaci, protože chce zuby nehty hájit třetí místo v extraligové tabulce.

Kladno má motivaci jako každý tým v extralize, musí se rvát a bojovat o každý bod, aby si tuto pozici udrželi, aby byla i pohoda před play off. Těch motivačních faktorů je na straně Kladna spousta. Uvidíme, jak se s tím Kladno popasuje.

V čem by mělo mít Karlovarsko v zápase převahu?

Možná bychom měli mít větší převahu v obraně na síti a následném dohrání těchto situací, ale to vše bude záležet na našem podání, jestli se nám bude dařit.

Co by mělo přilákat volejbalového příznivce do kladenské sportovní haly?

Volejbalové fanoušky by měla přilákat hlavně pomoc na dobrou věc spojená s válkou na Ukrajině. Už ten večer se budou dražit kladenské dresy, a jak znám Milana Fortuníka (trenér Kladna) a jeho dceru Annu, určitě budou mít vymyšlené i něco stranou. To, že se utkají kvalitní celky z top 3, je v těchto dnech vedlejší.