Trenér Novák: Musíme hrát tak, abychom sérii ještě vrátili domů

„Musíme si to rozebrat a hrát tak, abychom sérii ještě vrátili domů,“ říká před pátečním čtvrtým duelem karlovarský trenér Jiří Novák. Před dnešním zápasem se muselo pracovat hlavně na psychice. „Hlava hraje hodně. Rozebereme si to a pokusíme se v zápase v Praze být disciplinovanější, u nás to bylo špatné.“

Skoro dvanáct stovek diváků znovu nevidělo vítězství domácího týmu. „Mrzí nás to strašně. Minulý rok jsme se neměli komu odvděčit a teď jsou diváci úplně neuvěřitelní. Hrozně si přejeme vyhrát v Praze, abychom se divákům mohli odvděčit krásným dárkem, výhrou v pátém zápase u nás doma,“ plánuje karlovarský nahrávač Martin Kočka. Jeho úkolem je zlepšit náladu v týmu. „První minuty po zápase jsou vždy těžké, ale musíme se z toho dostat. Je to finále, hraje se na tři vítězné zápasy a dokud nikdo nemá třetí výhru, není mistrem.“

Podobně jako předchozí duel v Praze vývoj utkání výrazně ovlivnil úvodní set. Zatímco minule jej těsně vyhrálo Karlovarsko a pak po výhře 3:0 srovnalo stav série, tentokrát to bylo opačně. Domácí volejbalisté drtivou většinu setu o pár bodů vedli, hosté pak srovnali na 17:17 a ve vyrovnané koncovce se poprvé dostali do vedení na 23:22. Když nad sítí ubránili domácího blokaře Wilsona, sadu vyhráli. „Zdá se mi, že je to vždy o prvním setu. Někomu se povede lépe a na druhého to spadne,“ míní Kočka.

Od té doby Lvi převzali otěže zápasu. Ve druhé sadě rychle odskočili na 8:3. Karlovarsku nepomohlo ani vystřídání nahrávačů, když místo Wessela Keeminka přišel Martin Kočka. „Jsem zvyklý naskakovat do rozjetého vlaku. Vždy se snažím týmu nějak pomoci, trochu jej pobláznit. Většinou to vychází, ale bohužel teď to nevyšlo.“

Až od stavu 12:20 začali domácí stahovat, ale už měli málo času. Ve třetí sadě Karlovarsko snížilo ze stavu 5:10 na 11:12, ale nepříznivý vývoj třetího finálového duelu zvrátit nedokázalo.

„Dlouho jsme vedli v prvním setu, tam se hrál výborný volejbal z obou stran. Pak Praha byla prostě lepší. Řekl bych, že ve všem,“ uznal trenér Jiří Novák. Jeho svěřenci nedokázali navázat na předchozí precizní výkon. „Hlava hraje hodně. Zase si to rozebereme a pokusíme se v tom zápase v Praze zase být disciplinovanější, protože teď to bylo špatné,“ poznamenal kouč.

Jeho protějšek Tomáš Pomr naopak mohl své hráče pochválit. „Ten zápas byl z velké části skvěle takticky zvládnutý. Byli jsme stoprocentně koncentrovaní. Věděli jsme, co chceme hrát, a hráli jsme to celý zápas,“ řekl. Na podání volejbalisté Lvů hledali domácí libero Daniela Pfeffera. „Tím, že hraje Ihnát, tak nám zmizel terč, kdy jsme šli po Wiesem. Tak jsme šli po liberu a vyplatilo se nám to, neměli tolik příležitostí středem hrát,“ pochvaloval si Pomr.

Nejcennější mužská volejbalová trofej v Česku by se mohla do Prahy vrátit po třiceti letech. První mečbol budou mít Lvi dnes v domácí hale. „Těším se na tu atmosféru. Musíme do toho vstoupit takhle poctivě, zodpovědně a koncentrovaně, jako jsme hráli tento zápas,“ řekl Pomr.

Utkání v UNYP Aréně začne v 19.10 hodin. „Ve finále je důležité odbránit každý bod a šáhnout na každý balon. Věřím, že jsme zpátky a zase budeme pokračovat ve výhrách,“ řekl srbský blokař Pražanů Aleksandar Nedeljkovič.