Druhý titul už je na spadnutí, slavit se může ve Varech už v pondělí

Patnáct zápasů za sebou vyhráli volejbalisté Českých Budějovic v domácí hale. Jejich šňůru přetrhlo Karlovarsko v tu nejvhodnější chvíli.



Volejbalisté Karlovarska prolomili domácí neporazitelnost Českých Budějovic v sezoně a poslední výhra je dělí od druhého extraligového titulu v krátké klubové historii. Poprvé sice ve finále ztratili set, ale na palubovce Jihostroje triumfovali 3:1 po setech. V sérii vedou už 2:0.

„Tajně jsem si přál, aby domácí neporazitelnost skončila Jihostroji ve finále. Klukům to zvedne sebevědomí,“ řekl trenér Karlovarska Jiří Novák v České televizi.

„Nerad vyzdvihuji jednotlivce, cením si, že i když se nám někdy nedařilo, cestu jsme si našli. Nakonec jsme byli trpělivější a pomohla nám obranná část.“

„Neskládáme zbraně a budeme chtít vrátit sérii zpět do Budějovic,“ kontruje kapitán Jihočechů Radek Mach.

„Nevzdáváme se. Už nemáme kam ustoupit a musíme udělat vše, abychom sérii vrátili zase k nám“ přidal budějovický kouč René Dvořák.

První set rozhodla přesnější hra

Případný čtvrtý zápas by se v Českých Budějovicích hrál 16. dubna. „Jsme velice rádi, že jsme tady vyhráli, protože jsme věděli, že Budějovice jsou kvalitní tým, který doma diriguje hru a je výborný na servisu. Je důležité, že jsme udělali druhý krok, ale ještě není hotovo. Teď se zase musíme soustředit na zápas u nás doma a pokusit se sérii ukončit. Myslím si, že to ještě bude těžké,“ míní karlovarský smečař Lukáš Vašina.

Vyrovnaný první set rozhodli hosté přesnější hrou v koncovce a při setbolu úspěšným blokem domácího kapitána Macha.

„Každý udělal malou chybičku. Byli ke konci odvážnější,“ řekl Martin Kryštof, českobudějovické libero. První set ve finálové sérii vybojovali Jihočeši ve druhé sadě. Poprvé lépe podávali než soupeř a udrželi koncentraci až do koncovky. Řadou vydařených bloků odskočili až do vedení 21:11 a vykřesali naději na obrat.

„Zatlačili nás plachtou a my jsme odešli na přihrávce. Nesmíme je nechat rozehrát,“ komentoval průběh karlovarský smečař Lukáš Vašina.

Opět řádil Patrik Indra

To se Karlovarským povedlo. Ve třetím setu se rozjel Indra a hosté si vzali taktovku zpět. K razantnímu útoku přidali trpělivou obranu a domácí odpadli. „Dva sety jsme dobře podávali, ve třetím už jsme trochu odešli na servisu – udělali sedm chyb a nedali jsme žádné eso,“ viděl trenér VK ČEZ Jiří Novák. ¨

„Od čtvrtého setu jsme to chtěli změnit, trochu jsme přestali servis solit a nechali jsme Jihostroj hrát. Taktika to byla úspěšná a čtvrtý set jsme vyhráli velkým rozdílem.“ Svěřenci kouče Nováka poprvé extraligu ovládli v roce 2018 a znovu můžou trofej získat dnes ve své hale.

„Hodnotí se to těžko. Karlovarsko hrálo výborně a my jsme toho málo ubránili,“ řekl domácí trenér René Dvořák. „Opět jsme dostali spoustu es a nijak extra jsme soupeře neohrozili naším servisem. Nepodávali jsme ani na takové úrovni jako v Karlových Varech, tím pádem jsme se hůř bránili. I když jsme paradoxně bránili lépe než v prvním zápase, na Vary to nestačilo. Karlovarsko útočilo velmi dobře z těžkých nahrávek a tlačilo nás servisem,“ posteskl si Dvořák.

Titul je blizoučko, ale stále i daleko

Karlovarsko splnilo své přání, ale k titulu je ještě pořád poměrně daleko. Před druhým zápasem prorokoval univerzál Patrik Indra. „Nebude to jednoduché, ale do Budějovic pojedeme určitě s tím, že chceme vyhrát.“ Právě on byl nejvýraznější postavou úvodní finálové bitvy. K hladké výhře Karlovarska přispěl čtyřiadvaceti body, a to je neobvykle vysoký průměr osmi bodů na jeden set. Nepolevil ani v tom druhém duelu, Karlovarsko se znovu spoléhalo na tvrdý servis a údernou levou ruku univerzála Patrika Indry, který zaznamenal 23 bodů, o jeden méně než v prvním duelu.

„Jsem s tím spokojený, ale vím, že je to teprve začátek a tyhle výkony musíme všichni ještě potvrdit,“ uvědomuje si Indra.

Prolomení neporazitelnosti včas

Předtím letos jediný vzájemný zápas v českobudějovické hale vyhráli domácí ve čtyřech setech. Během utkání se tehdy zranil klíčový hráč Jihostroje Radek Mach, který už byl zase zpátky na hřišti a na své konto připsal deset bodů. A po svalových problémech už byl fit také klíčový smečař týmu Filip Stoilovič.

Ovšem širokým kádrem disponuje i trenér Karlovarska Jiří Novák. V prvním finálovém souboji se to projevilo především na nahrávce, kde alternují esa ve svém oboru Lukáš Ticháček a Wessel Keemink. „Moje souhra s nahrávači je naprosto super, je prakticky jedno, kdo mi bude nahrávat, protože s oběma jsem dobře sehraný. Ať už je tam ten nebo ten, já se soustředím jenom na to, abych dával body,“ dodal Patrik Indra.