Kouč Karlovarska: Získat tři medaile v jedné sezoně, to je prostě paráda

„Samozřejmě máme strašnou radost z výhry. Byli jsme ze začátku takoví ustrašení, co se zde bude dít, a naštěstí jsme to utkání velmi dobře zvládli,“ oddychl si po posledním utkání sezony Daniel Pfeffer, kapitán Karlovarska.

Svěřenci trenéra Jiřího Nováka vstoupili na severu Čech do zápasu mezi dvěma nejlepšími týmy základní části soustředěně, hned v úvodu si vypracovali mírný náskok a dovedli set k výhře 25:19. Vyrovnané druhé dějství získali až v koncovce 25:23 a bitvu ve třetí sadě rozhodli tříbodovým trhákem v závěru. Od stavu 17:17 utekli na 20:17 a soupeře už blíž než na dvoubodový rozdíl nepustili.

„Karlovarsku jsme moc nekonkurovali. Vítězství měli jednoduché,“ pravil po utkání k jednoznačnému průběhu duelu pro server volejbalové federace liberecký kapitán Lukáš Ticháček. „Nezbývá mi nic jiného než pogratulovat soupeři k zisku bronzových medailí.“

Hráči Karlovarska slaví výhru.

Podle libereckého trenéra Martina Demara byla škoda, že se jeho tým ve druhém a třetím setu na svého soupeře vždy bodově dotáhl, pak se mu ale nepodařilo dokončit další bodové situace. „Tím se ten druhý a třetí set rozhodl,“ míní. „Kdyby se nám zde podařilo soupeře přehrát, tak věřím, že bychom vedli 2:1 a že bychom ještě jeli na třetí utkání do Karlových Varů. To se nám ale bohužel nepodařilo.“

Karlovarsko ziskem extraligového bronzu zároveň oplatilo Liberci porážku z finále Českého poháru a přesto, že letos na triumf v ČP ani extralize nedosáhlo, sezona pro něj skončila úspěšně. Superpohár vyhrálo, v domácím poháru získalo stříbro, v extralize bronz a rozhodně se neztratilo ani v pohárově Evropě. V Lize mistrů dokázalo hned dvakrát zvítězit a následném CEV Cupu obsadilo páté místo celkově.

„Je to pro nás jednoznačně úspěch. Získat tři medaile v jedné sezoně, to je prostě paráda. Také je dobré zakončit sezonu vítězstvím, to vždy přináší pozitivní vzpomínky,“ uvědomuje si Jiří Novák, trenér Karlovarska.

Na lavičce bronzového medailisty extraligy po letošní sezoně skončí, dál se bude věnovat už pouze české reprezentaci. „Děkuji moc klukům, jak se o ty medaile porvali. A také děkuji divákům, kteří si sem do Liberce za námi našli cestu a dohnali nás pro tu bronzovou medaili,“ loučí se s Novák s úspěšným angažmá.