Volejbalisté Karlovarska nakročili k postupu do Final Four Českého poháru

„Určitě jsme rádi za vítězství. V podstatě to byl zápas, který byl pro nás hodně důležitý a první krok v této sérii jsme zvládli, takže spokojenost,“ pochvaluje si trenér Jiří Novák.

Příbram se snažila překvapit Karlovarsko změnou nahrávače, její hru dirigoval Rosenbaum, ale už úvod naznačil, že to nepůjde. Za stavu 7:2 si musel její trenér vzít oddechový čas. Druhý už byl za stavu 19:14 a brzy byl set u konce (25:17). Ve druhé sadě to vypadalo na obrat, hosté vedli 4:7, ale brzy bylo srovnáno. Potom už bylo vedení jen na straně Karlovarska a to vyhrálo 25:18.

Úvod třetího setu byl vyrovnaný, hosté dokonce vedli 10:12, jenomže koncovka byla opět v domácí režii a výhra 25:21 ukončila celý zápas.

„Soupeř to pojal asi trošku odpočinkově, hodně točil sestavu. Nám je to ale jedno, kdo bude na druhé straně, my jsme si šli od začátku pro výhru. Splněný první krok v poháru,“ komentoval duel kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer.

V pondělí hrají v Liberci

Poslední utkání letošního roku hrají karlovarští volejbalisté dnes, kdy od 17 hodin pod dohledem kamer České televize nastoupí na palubovce Dukly Liberec.

Výkon Dukly se sice po příchodu trenéra Petra Broma a nahrávače Volodymyra Kovalchuka zlepšil, ale k vítězství zatím nevedl.

Bylo by tedy velkým překvapením, kdyby se Dukle na domácí palubovce podařilo ukončit sérii porážek právě proti favorizovanému karlovarskému celku. Velkou motivaci ke splnění tohoto úkolu bude mít hlavně nový kouč Petr Brom, který stál u zrodu karlovarského týmu a byl jeho prvním trenérem.

Prvním duelem nového roku bude 6. ledna odveta čtvrtfinále poháru v Příbrami a o dva dny později souboj o první místo v extralize v Českých Budějovicích.