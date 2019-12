Karlovarští volejbalisté šlágr zvládli a extraligu vedou o čtyři body

Šlágr kola ozdobila pětisetová bitva s vítězným koncem pro Karlovarsko. „Cenné vítězství. Nerodilo se snadno,“ oddechl si karlovarský kapitán Filip Rejlek.



Úvod pro Budějovice

Domácí Jihostroj získal první dva sety v koncovkách, vedl 2:0 a zdálo se, že mu výhra neunikne. „Ty první dva sety jsme absolutně nezvládli, nechali jsme domácím prostor hrát,“ postěžoval si Rejlek. „První dva sety byly špatný,“ přidal kouč Novák.

Ale Karlovarsku se vzápětí podařilo průběh zcela otočit a rozhodující sadu vyhráli 16:14. Karlovarsko, na lavičce s odchovancem jihočeského volejbalu Jiřím Novákem, hledalo dva sety recept na dobře hrající Jihočechy.

Ti ve čtvrtek srdnatě vzdorovali v Lize mistrů nejlepšímu světovému klubu italské Civitanově, i proto jim možná ve druhé půlce zápasu chyběly síly. V tie breaku přitom vedli 9:6, pak ještě 11:8, ale k mečbolu se nedostali.

Začali solit podání

„Cítíme se dobře psychicky, to se potvrdilo v prvních dvou setech, kdy nám i vycházel servis. Pak soupeř víc solil podání a my zápas ztratili trochu v hlavách,“ řekl budějovický smečař Petr Michálek.

„Přestali jsme dělat chyby. Pátý set byl o jednom dvou balonech, který se v koncovce díky servisu přiklonil na naši stranu,“ myslí si karlovarský trenér Jiří Novák. „Jsem rád, že nás nepoložilo vedení domácích 2:0 a že jsme vyhráli,“ připojil kapitán Filip Rejlek.

Vašina nejvíc bodoval

K lídrům Karlovarska patřil dvacetiletý Lukáš Vašina, jenž k výhře přispěl 25 body. Druhý smečař Polák Lukasz Wiese nasbíral o tři méně.

„Nezačali jsme nejlíp, pak jsme se do toho dostali. První dva sety jsme prohráli v koncovkách a ty další dva už byly v naší režii. Tie break byl trošku křečovitější, ale pak už jsme to udolali,“ uvedl karlovarský blokař Vojtěch Patočka. Pikantní nádech mělo utkání především pro Marka Zmrhala, který v Karlovarsku minulou sezonu působil.

Z extraligy znovu poháry

Oba týmy čeká v příštím týdnu opět start v pohárové Evropě, Jihostroj nastoupí ve čtvrtek v Lize mistrů v Trentinu a Karlovarsko v Minsku nastoupí do odvety Vyzývacího poháru s výhrou 3:1.

„Asi se na nás podepsala Liga mistrů. Nezvládli jsme slibný náskok, rozhodčí nám taky nepomohli. Nedá se nic dělat, musíme dojet tenhle těžký program do konce,“ míní budějovický kapitán Radek Mach. „Hráli jsme slušně po tu dobu, co nám stačily síly. Pak nám došlo. Máme to teď postavený bohužel tak, že nemůžeme vystřídat na důležitých postech. V pátém setu Karlovy Vary zariskovaly, podařilo se jim dát dobrý servis a my jsme chybovali na útoku,“ popisuje extraligový šlágr trenér Českých Budějovic René Dvořák.

Náskok se zvýšil

Třetí příčku v extralize si upevnil Liberec výhrou 3:0 ve Zlíně, v závěsu má ale stále pražské Lvy, kteří stejným výsledkem zdolali nováčka z Beskyd. Oba celky ovšem už ztrácejí na Jihostoj pět, a na Karlovarsko dokonce devět bodů.