Bojujeme statečně, říká Zajíček o nahuštěném programu Karlovarska

Volejbalisté Karlovarska hrají o čelo domácí extraligy a dál bojují v pohárové Evropě. Za poslední čtyři týdny zvládli devět zápasů, a to polovina hráčů z týmu naskočila do sezony bez přestávky po náročném mistrovství Evropy. „Je důležité udržovat se ve fyzické kondici a pohodě, jinak se únava dostaví velmi rychle,“ ví reprezentační blokař Adam Zajíček.

Jak se vyrovnáváte s takovou porcí zápasů?

S porcí zápasů se vyrovnáváme skvěle, nic jiného nám ani nezbývá, než tomu čelit. A myslím si, že s tím bojujeme statečně.

Máte recept na to, jak během sezony tlumit únavu?

Každý hráč má recept. Určitě je důležité udržovat se ve fyzické kondici a pohodě, jinak se únava dostaví rychle a těžko se překonává, takže i když je člověk unavený, musí pracovat. Když se daří, vyhrává se, tak si člověk únavu nepřipouští.

Jaké ambice má tým Karlovarska pro nejbližší období?

Cíle nejsou skromné: vyhrát každý zápas za tři body. Cítím z týmu, že se výkony zvedají. Tvrdě pracujeme na souhrách, na komunikaci mezi hráči a těšíme na nadcházející zápasy.

Ve kterých zápasech vás výkony potěšily, a kde měl váš tým naopak rezervy?

Každý výkon mě potěšil i přes to, že výsledek nebyl pro nás pozitivní. Z takových výkonů se dá poučit. Rezervy jsou někdy větší, někdy menší, na všem se dá pracovat. Na to, že jsme po mistrovství Evropy naskočili do TGV vlaku, tak to zvládáme dobře a ty rezervy jsou logické.

Co chybělo k tomu, abyste zvládli poslední krok k postupu do hlavní soutěže Ligy mistrů?

Podle mě nám chybělo štěstí a zkušenost, kterou Benfica měla na své straně. Nic víc bych v tom neviděl.