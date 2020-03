Karlovarské pohárové snění. Volejbalisté věří v zlatý set

„Když se nám podaří je ubránit, mohlo by to být dobré a mohlo by to skončit vítězně,“ nechal se slyšet kapitán domácího týmu Filip Rejlek pro server volejbalové federace.



V úvodním utkání čtvrtfinále v Ankaře nezvládl poslední český zástupce v evropských pohárech koncovky setů a favorizovanému soupeři v nich podlehl 22:25, 19:25 a 19:25. Turecký tým táhl v prvním utkání především Australan Lincoln Williams s 20 body, zdatně mu sekundoval Brazilec Leonardo Ferreira s 15 body. V týmu Karlovarska byl nejúspěšnějším hráčem Filip Rejlek s 12 body.

První sada byla velkou bitvou, vedení se mezi oběma týmy často přelévalo tam a zpět. Bodově své týmy táhli především Kanaďan Marc Wilson se sedmi body (z toho šest bylo z bloků) na straně hostujícího Karlovarska a se šesti body Australan Williams v týmu Ankary. Pro vývoj úvodního setu pak bylo klíčové navýšení náskoku tureckého týmu v závěru první sady, náskok si pak domácí zkušeně pohlídali a koncovku dotáhli do vítězného konce. Podobný průběh měl i druhý a třetí set, pokaždé s úspěšnějším závěrem pro domácí. Volejbalisté Karlovarska si tak do domácí odvety přivezli porážku 0:3 a dnes je čeká nelehká práce. „Co by mělo vést k obratu? Ubránit aspoň jednoho z té trojice ofenzivních hráčů, dvou výborných smečařů a univerzála. Kdyby se nám povedlo ubránit dva, tak by to bylo skvělé,“ míní Filip Rejlek.

Ankara je podle kapitána Karlovarska nejkomplexnějším týmem z těch, se kterými se letos extraligový suverén v evropských pohárech potkal. „Jejich ofenzivní hráči u nich doma dělali trošku problémy. My jsme hráli velmi dobře, ale budeme si muset na ně dát pozor, budeme muset určitě dobře podávat, abychom je dostali co nejdál od sítě a nahrávač to měl trošku složitější,“ uvědomuje si Rejlek.

V probíhajícím ročníku Vyzývacího poháru sbírali doposud volejbalisté Karlovarska pouze vítězství. V předkole přehráli makedonský Vardar Skopje 3:0 a 3:1, v hlavní fázi Challenge Cupu postupně přešli se stejnými výsledky jako v předkole přes běloruský Stroitel Minsk a rumunský Municipal Zalau.

Mezi nejlepší čtyři týmy letošního ročníku Challenge Cupu však čeká svěřence kouče Jiřího Nováka zatím nejzapeklitější cesta, do semifinále se dostanou pouze skrz výhru 3:0 nebo 3:1 a následné vítězství ve zlatém setu. Jakýkoli jiný výsledek pošle do semifinále Ankaru.

Ve čtvrtfinále Vyzývacího poháru byl z českých celků naposledy Liberec v roce 2013. Karlovarsko se mezi posledních osm týmů na evropské pohárové scéně dostalo po třech letech. Tehdy západočeský klub startoval ve vyšším Poháru CEV, dál jej nepustil francouzský gigant z Tours.

Dnešní duel s Ankarou bude pro Karlovarsko důležitým testem také směrem k blížícímu se vrcholu nejvyšší domácí soutěže. Po šňůře sedmnácti vítězných soutěžních zápasů se museli volejbalisté VK ČEZ nečekaně sklonit v extralize před Příbramí, která o víkendu v karlovarské míčovce zvítězila 3:0. V domácí soutěži Karlovarsko nevyhrálo poprvé od 23. listopadu loňského roku, v evropském ani Českém poháru neprohrálo vůbec. Vše se zlomilo v sobotu 22. února, kdy v Kutné Hoře padly v semifinále Českého poháru s Českými Budějovicemi 1:3. Následovala úterní porážka 0:3 v turecké Ankaře ve čtvrtfinále evropského Vyzývacího poháru a sobotní extraligová prohra doma s Příbramí. Přišla v nejnevhodnější dobu krize? „Ve sportu to jde rychle, po pár porážkách jednou vyhrajete a pohoda se může vrátit. Nikdo neprohrává rád, na každém porážka zanechá nějakou krátkodobou linku. My se budeme muset prací z toho dostat a čekat lepší zítřky,“ říká trenér Jiří Novák před dnešní odvetou čtvrtfinále Vyzývacího poháru.

„U nich nás nepřekvapili, věděli jsme, že je to dobrý tým, který má výborné cizince. Teď ale hrajeme doma a doufám, že bychom mohli dojít do zlatého setu,“ věří domácí smečař Lukáš Vašina.