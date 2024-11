Pfeffer: Recept na Civitanovu? Riskantní hra za hranicemi našich možností

Pamětníky souboje s volejbalovým obrem jsou současný manažer VK ČEZ Karlovarsko Ondřej Hudeček a kapitán mužstva Daniel Pfeffer, kteří italského soupeře přivítají v evropském Challenge Cupu na své palubovce už ve čtvrtek v 18. 00 hodin.

Cucine Lube Civitanova Založení klubu: 1990

Domácí tituly: 7x Serie A1, 4x Italský Superpohár, 7x národní pohár

Mezinárodní tituly: 2x Liga mistrů (2002 a 2019), 1x MS klubů, 4x Challenge Cup

Sezona 2023/24: 3. místo v Lize mistrů, 5. místo v Serii A1, čtvrtfinále národního poháru

Co se vám vybaví, když se řekne sezona 2018/19 a Civitanova?

Daniel: Vybaví se mi historie. Hokejová KV Arena, spousta lidí a úplně jiné týmy, karlovarský i ten italský.

Ondřej: Ten rok to byla moje poslední sezona a trochu už mi to drhlo. Jinak si ale samozřejmě vybavuji úžasnou atmosféru ve velké KV Areně, což byl pro náš klub obrovský svátek. Hrát v takto velké hale před asi třemi a půl tisíci fanoušků je zážitek, který se nezapomíná.

Myslím, že stojí za to vyjmenovat základní šestku Civitanovy, která v Karlových Varech nastoupila: nejužitečnější hráč Ligy mistrů Juantorena, nejlepší hráč klubového MS Leal, olympijský vítěz a světový šampion Bruno, nejlepší blokař Ligy mistrů Stankovič, nejlépe hodnocený útočník italské ligy Sokolov a nejlepší blokař MS klubů Simon. Na kterou hvězdu vzpomínáte nejvíc?

Ondřej: Pamatuji si, že ten rok hrál úžasně Simon. A ani útočit proti bloku Sokolova nebyla nikdy sranda. Teď už jsou v týmu úplně jiná jména a spousta mladých, nadějných Italů. Takže se na tu konfrontaci moc těším.

Daniel: Tehdy byl ten tým opravdu napěchovaný hvězdnými jmény. Rozhodně Bruno, Simon, Juantorena, Sokolov jsou hráči, kteří se už za své kariéry stali legendami. Ale nebyli to jen oni. Stankovič, Leal... na průměrného hráče jste v jejich kádru nenarazil.

Manažer karlovarského volejbalového klubu Ondřej Hudeček povzbuzuje svůj tým.

Česká stopa Jan Hadrava (v Civitanově 2020-21): titul v Serii A1, titul v italském poháru, čtvrtfinále Ligy mistrů

Martin Lébl (v Civitanově 2007–2010): 2x titul v italském poháru, titul v italském Superpoháru, bronz v Serii A1, semifinále LM

Jiří Kovář (v Civitanově 2011–2022): titul v Lize mistrů; 4 medaile v Lize mistrů, titul v klubovém MS, 6x titul v Serii A1, 2x titul v italském Superpoháru, 3x titul v italském poháru

Jaká byla v domácím utkání 19. prosince 2018 atmosféra? A jakou očekáváte ve čtvrtek?

Daniel: Atmosféra byla skvělá, myslím, že dorazilo přes tři tisíce fanoušků, stálo to za to. Letos budeme hrát v naší domácí „míčovce“, kde je kapacita značně menší, tak doufám, že nás požene napěchovaná hala.

Ondřej: Jak jsem zmiňoval, atmosféra byla ve velké KV Areně úžasná. Teď doufám, že fanoušci vyprodají naši halu a pomůžou klukům k dobrému výsledku.

Civitanova je největším favoritem celé soutěže. Jaké máte ambice proti takovému soupeři?

Ondřej: Věřím, že kluci se nebojí jména soupeře a půjdou do zápasu s odvahou a bez zbytečného respektu. A že si užijí tento volejbalový svátek pořádným výkonem.

Daniel: My máme šanci si zahrát s týmem evropské extra třídy, kde budeme papírovým outsiderem, což pro nás není úplně běžné. Chceme předvést uvolněnou, riskantní hru za hranicemi našich možností.

Co Karlovarsko přinese do tohoto dvojutkání?

Daniel: Přál bych si, aby Karlovarsko do tohoto dvojutkání přineslo překvapení.

Čím byste přesvědčil fanoušky Karlovarska a českého volejbalu, aby zápas navštívili?

Ondřej: Všechny bych moc chtěl pozvat na super atmosféru, kterou u nás umí vytvořit naši fanoušci. Přilákal bych je na světový volejbal, který se určitě bude hrát. Takový volejbalový gigant se tu dalších pár let nemusí zase ukázat.