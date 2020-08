Žolnerčíková a Žarnovická mají z MČR do 20 let bronz. Dál chtějí hrát spolu

Ostravské duo Žolnerčíková-Žarnovická v duelu o třetí místo zvládlo vypjatou koncovku rozhodujícího setu, když proměnilo pátý mečbol. Dvojice porazila Janu Fixovou a Kláru Selicharovou 2:1 (12, -17, 19).



„Na tom turnaji jsme všechny zápasy vyhrály dva jedna. A když jsme prohrály, tak nula dva,“ usmála se Karin Žolnerčíková. „Naše emoce se stupňovaly a to nám v utkání o medaili pomohlo,“ dodala Klára Žarnovická.

Pro Karin je beachvolejbal každý rok součástí léta. Pro Kláru novinkou. „Letos sezona skončila brzo, a tak jsme si s Karin řekly, že to na písku zkusíme spolu,“ uvedla Žarnovická. „Na to, že Karin měla v březnu těžké zranění, to vyšlo výborně.“

Žolnerčíková si v posledním utkání TJ Ostrava před kvůli koronavirové pandemii předčasně ukončenou extraligou přetrhla přední křížový vaz a poškodila meniskus. Musela na operaci. „Už je to dobré. Každé léto chodím na beach, tak jsem to šla zkusit i tentokrát,“ řekla Karin.

Karin Žolnerčíková z TJ Ostrava na MČR do 20 let v plážovém volejbale.

Na písku ji už několik let připravuje někdejší úspěšný beachvolejbalista Michal Provazník.



„Po zranění jsem ji před takovými šesti týdny vytáhl na beach, aby se znovu učila běhat,“ podotkl Provazník. „Byli jsme domluvení, že hrát nebude, že se jen rozhýbe, ale před čtrnácti dny přišla s prosíkem, že by si letos chtěla zahrát aspoň jeden turnaj.“

Provazník souhlasil jen v případě, že bude zdravotně v pořádku. „Nechtěli jsme její návrat uspěchat. Ale šlo to, a tak se domluvila s Klárou.“

Překvapil ho beachvolejbalový úspěch smečařek, které většinu roku hrají extraligu v klasickém volejbale? „Jejich útočná síla je srovnatelná s kteroukoliv z nejlepších dvojic, které v Opavě hrály. Možná i lepší,“ odpověděl Provazník.

„U finalistek ale bylo vidět, že jsou sehrané, hrají spolu několik let, takže jejich řešení nestandardních situací, dohrávek a podobně bylo na vyšší úrovni, což byl důvod, proč Karin a Klára semifinále prohrály.“ V něm nestačily na pozdější mistryně Michaelu Břínkovou a Kylie Neuschaeferovou 0:2.

Budou mít ostravské hráčky po úspěchu na šampionátu dvacítek větší ambice na písku? „Hraji hlavně klasický volejbal, takže z mé strany moc ne, i když beach mě baví,“ přiznala Klára. „Navíc příští rok chci jít studovat vysokou školu do zahraničí.“

Karin teprve uvidí, co bude. Ostatně dříve byla v beachvolejbalové reprezentaci. S Andreou Kinskou měly v roce 2018 startovat na mistrovství Evropy do 18 let, jenže tehdejší manažer reprezentace Leoš Vinter je z nominace vyřadil. Zdůvodnil to jejich nedostatečnou společnou přípravou.

Žolnerčíková by se letos ještě mohla zúčastnit mistrovství republiky žen, které bude 29. a 30. srpna v Opavě. Body na to má. A ráda by znovu hrála s Žarnovickou...

„Uvidíme, ale už teď s tou republikou dvacítek to bylo na hraně, protože se v klubu už připravujeme na příští extraligovou sezonu,“ řekla Klára Žarnovická. „Takže moc to nevypadá.“ Žolnerčíková by problém mít neměla, jelikož se zotavuje po zranění kolena a k týmu TJ Ostrava se dosud naplno nepřipojila.

„V klubu mi povolili připravovat se na písku, na němž kolena netrpí tolik jako v hale. Pomáhá mi to,“ uvedla Karin Žolnerčíková. „Určitě chci hrát na mistrovství republiky, ale nevím, co Klára, jestli ji trenér pustí. Pokud ne, budu si muset najít jinou spoluhráčku. Ale možná jí to vyjde, což by bylo dobré.“