Prostějovská volejbalistka Šunderlíková se italského snu nevzdává

Svého snu o návratu na Apeninský poloostrov se ale ani po českém úspěchu nevzdává. „Je to něco jako sen, něco neuvěřitelného,“ řekla po posledním finále, když palubovku prostějovské haly zkrápělo šampaňské. „Když jsem přišla, sehrávali jsme se, brali bychom jakoukoliv medaili, o titulu nepadlo ani slovo,“ kroutila hlavou, jako by tomu stále nevěřila.

Byla to právě dvaadvacetiletá univerzálka, jež výraznou měrou přispěla k tomu, že Prostějov z pátého místa dlouhodobé části dokráčel až k titulu. Šunderlíková přestoupila do Prostějova v zimě, když jí nevyšlo angažmá v italském celku Volley Soverato. V Kalábrii odchovankyně bratislavské Slavie odehrála jen jedno utkání.

„Ze zdravotních důvodů jsem musela přerušit sezonu a řešila jsem, co dál. Moje problémy ale nakonec nebyly tak vážné, abych se nemohla vrátit k volejbalu,“ vzpomínala i na možný konec s vrcholovým sportem. S nabídkou smlouvy do konce sezony přišel prostějovský trenér Miroslav Čada. A její angažmá na Hané se ukázalo jako trefa do černého.

„Našla jsem tady výbornou partu a výborné prostředí. Jen nám chvíli trvalo, než jsme se herně dali dohromady,“ pravila Šunderlíková. Velkou měrou přispěla už k semifinálovému vyřazení obhájce titulu z Liberce. Severočeškám ve čtyřech zápasech nadělila 95 bodů. „Neměli jsme co ztratit, hráli jsme uvolněně, hlavně venku, kde nebyl takový tlak od diváků,“ vypíchla.

Ve finálové sérii zaznamenala 73 vítězných míčů. Před odchodem do Itálie, kde už působila před covidovou pandemií v sezoně 2018/19, hrála dva roky v brněnském Králově Poli, týmu letošního finálového soupeře. „Bylo to pro mě emočně náročné, holky dobře znám, jsou to super baby. Musela jsem se oprostit od toho, že hraju proti kamarádkám,“ dodala 189 centimetrů vysoká volejbalistka. Jak špatně pro ni sezona začala, tak skvěle skončila. Po titulu slovenského šampiona se Slavií UK Bratislava vybojovala nyní český s Prostějovem. Tím ale její kontrakt na Hané skončil, měla ho do konce sezony.

„Teď je předčasné hovořit o tom, co bude dál, ale Itálie zůstává stále mým snem. Uvidíme, co přinese nejbližší budoucnost,“ nevzdává se angažmá na jihu.