Šunderlíková je zpět, Prostějovu ale obhájit titul nepomůže

„Karča dostala od svého lékaře svolení, aby se připojila k našemu týmu a naskočila do společné přípravy. Je ale jasné, že nemůže hned začít trénovat naplno a úplně všechno. Její zátěž musí být hlavně zpočátku pozvolnější a rozumná, je potřeba opatrnost i trpělivost,“ sdělil pro klubový web Miroslav Čada.

Šunderlíková po triumfu prodloužila v Prostějově smlouvu, loni v létě si však při tréninku s reprezentací Slovenska přetrhla zkřížený vaz v koleně. „Pro sportovce jde o jeden z nejhorších úrazů,“ připomněl Čada.

„Bude se pomalu dostávat zpátky do veškerého zatížení s výhledem na plnohodnotný návrat až v příští sezoně. Během zbytku tohoto ročníku nepočítáme s tím, že by naskakovala. Nechceme jít do žádného zdravotního rizika,“ upřesnil kouč.

Prostějovanky by její pomoc potřebovaly. Od začátku března prohrály tři ze čtyř zápasů a před čtvrtečním, posledním zápase základní části s brněnskými Šelmy jim patří třetí pozice.