K volejbalistům Ostravy se po pěti letech vrací smečař Fořt

„Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl vrátit do české extraligy, je, že s přítelkyní čekáme přírůstek do rodiny a chtěli jsme být blíže našim rodinám,“ řekl jednatřicetiletý Dominik Fořt, který minulých pět let působil ve Švýcarsku - v Näfelsu, Amriswilu a Luzernu.

Dodal, že také chce dokázat, že ještě nepatří do starého železa. „Věřím, že budeme bojovat o play off a předvádět bojovné výkony. Kluci hráli v minulé sezoně velmi dobře, takže doufám, že v tomto budeme pokračovat,“ řekl Fořt, který s Ostravou získal titul v roce 2013.

Kromě něj Ostravští získali smečaře Filipa Jarosińského a blokaře Mariusze Połyńského z polského týmu Jastrzębski Węgiel.

Naproti tomu jim odešli smečaři Jakub Ihnát do Karlovarska a David Janků do Liberce a blokař Oliver Sedláček do Českých Budějovic. Vedení klubu nadále řeší post trenéra, jelikož Jan Václavík zamířil do švýcarského Näfelsu.