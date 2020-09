Ruský volejbalista Kružkov si oddechl. Konečně je v Ostravě

Když se Kružkov rozhodl po minulé sezoně odejít z maďarského Kaposváru, netušil, co ho čeká... Kvůli pandemii koronaviru a o to složitějšímu vyřizování víz a dalších „papírů“ zůstal uvězněný v Maďarsku.

„Kdybych se vrátil do Ruska, bylo by vše ještě složitější, trvalo by to ještě déle, takže lepší bylo zůstat v Maďarsku,“ uvedl šestadvacetiletý univerzál, který začínal v Jekatěrinburgu a ve své rodné zemi prošel i Nižněvartovskem a Permem. Poté působil v německém Bühlu a italské sérii A, v Castellaně Grotte.

Podotkl, že vyřízení potřebné cizinecké karty, aby se mohl přesunout do Česka, komplikovalo i to, že úředníci měli žádostí hodně a činnost úřadu omezoval covid.

„Byly to těžké měsíce,“ potvrdil Kružkov. „Neměli jsme s manželkou svůj dům. Několikrát jsme se museli stěhovat. A k tomu jsme od úředníků stále slyšeli: Vše bude za týden, za další týden. A najednou to byly měsíce. Chválabohu, že už jsme tady.“

Ostatně ostravští volejbalisté si už dělali legraci, když Kružkov dlouho nepřijížděl, že je jako manželka slavného filmového detektiva Colomba. Také ji nikdo nikdy neviděl... To už není pravda. Kružkov i přes všechny těžkosti dorazil a tvrdí, že v dobrém rozpoložení.

„Dlouho jsem se připravoval sám, ale jsem moc rád, že poslední dva týdny jsem mohl trénovat i s jedním z maďarských celků,“ uvedl.

Ostravský trenér Jan Václavík přiznal, že Kružkova kvůli omezenému cestování i trénování vinou korony vybírali jen na základě videa a doporučení. A ta měl ze všech stran výborná, nejen pokud jde o výkony, ale i charakter.

To ukázal v neděli při utkání s Kladnem (3:0), kdy byl jen na střídačce, ale povzbuzoval svého konkurenta na postu diagonálního hráče Jakuba Dvořáka.

„Od Jurije si slibujeme agresivitu v útoku. Má i slušný skákaný servis a na hřišti mu nechybějí emoce,“ uvedl trenér Václavík. „A na to, že mu je šestadvacet let, má i značné zkušenosti.“

Jurij Kružkov s novým týmem trénuje necelý týden. „Cítím se tu velice komfortně. Na tréninku je pracovní atmosféra, soustředění i emoce, které jsou potřeba,“ podotkl. „Věřím, že se se všemi co nejdříve seznámím. Jsem profesionál, a tak se snad rychle i sehrajeme.“

Říká, že rád by se naučil základy češtiny, aby se mohl se zdejšími lidmi domluvit jejich řečí. „Některým slovům už rozumím,“ usmál se. „Ale zatím většinou komunikujeme anglicky.“ Proč se rozhodl pro Ostravu?

„Věděl jsem, že má silné mužstvo, a chtěl jsem jít do kvalitnější soutěže, než je v Maďarsku,“ odpověděl.

Pochvaluje si i konkurenci v týmu. „V zápase s Kladnem kluci ukázali velmi dobrou úroveň. Jsou tady opravdu silní hráči, ale těším se a doufám, že se do sestavy prosadím.“ Třeba mu to vyjde už v sobotu, kdy Ostravští od 18.00 nastoupí v derby ve Frýdku-Místku proti Black Volley Beskydy.