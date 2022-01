Servis musím zlepšit, řeší ho i na tribunách, ví budějovický blokař Polák

Sice pocházíte z Třebíče, ale s volejbalem jste začal v Českých Budějovicích. Jak jste se k němu dostal?

Už jako dítě jsem měl předpoklady, že budu vysoký, protože oba moji rodiče jsou vysocí. Máma volejbal hrála a s ní jsme se vždycky chodili do haly dívat na Jihostroj. A moc se mi to líbilo, vždycky jsem si takovou hru chtěl také vyzkoušet. A když už to šlo, volejbal jsem si zkusil a už u toho zůstal, protože mě ten sport pohltil.

Hrajete na postu blokaře, který má za úkol bránit soupeřovi útoky nad sítí, ale také útočí. Vybral jste si ho v mládežnických kategoriích sám, nebo vám to určil trenér?

Vždycky se mi líbilo, jak s tím při zápase Machy (přezdívka kapitána Radka Macha, pozn. red.) mlátil na středu sítě. Tak jsem si řekl, že bych chtěl být jako on. Nějakou výšku jsem měl, i proto jsem si myslel, že by mi to snad také mohlo jít. A už jsem u blokování zůstal.

V mužské extralize sice nehrajete vaši první sezonu, ale až v té aktuální patříte mezi základní členy týmu.

Už dva předchozí ročníky jsem odehrál hodně zápasů za chlapy. Spíš bych tuto sezonu označil jako první, kdy se naplno dostávám na hřiště, tedy i do základní sestavy. V předchozích ročnících jsem byl spíš hráč na lavičku.

Už jste se tedy stačil naplno adaptovat na dospělý volejbal?

Je těžké to zhodnotit. Ale určitě se cítím jistější mezi staršími a zkušenějšími hráči extraligy, než tomu bylo před dvěma roky, kdy jsem začínal v Příbrami pořádně hrát.

Ale jinak jste v týmu ve skupině těch mladých. Takže vás asi neminou speciální úkoly, třeba na tréninku?

Čtyři až pět nejmladších hráčů v týmu musí vždycky před tréninkem a po tréninku nachystat, uklidit hřiště, kontrolovat, jestli máme všechny balony správně nafoukané a tak celkově se staráme o starší hráče.

Už jen trénink s národním družstvem je to nejlepší, co může mladého volejbalistu potkat.

Zmínil jste Příbram. Tam jste zamířil na hostování, protože bylo nejspíš už dopředu jasné, že v nabitém kádru Jihostroje byste si tolik nezahrál. Jak na to vzpomínáte?

Zpětně jsem moc rád, že jsem se k tomu kroku rozhodl a nakonec i odvážil. Za ty dva roky jsem měl šanci se v Příbrami vyhrát. V Jihostroji je pro mladého a nezkušeného kluka strašně těžké dostávat se na hřiště. Univerzál Marek Šotola (nyní hraje za Berlín) je velká výjimka, tomu se to povedlo.

Pořád jste ale na startu kariéry a každým zápasem v extralize se učíte. Co byste chtěl zlepšit na vaší hře?

Určitě to bude moje podání, kterého si snad všimli už všichni fanoušci v Budějovicích. Myslím si, že se dokonce probírá i na tribunách. Proto mě servis trápí hodně.

Je pravda, že i na tréninku jsem při vašem podání párkrát viděl vyčítavě zvednout obočí trenéra Reného Dvořáka.

Vždyť to říkám, servis úplně dokonalý ještě není. (směje se)

Čím to je?

Chce to pořád na tréninku cvičit dokolečka, podávat a podávat. Pak se také uklidnit v hlavě. Snažím se na moje servisy nemyslet, ale přeci jen to v hlavě pořád někde vězí. Vždycky si říkám, že bych neměl kazit, neměl kazit, ale tohle naopak hráče nakonec spíš ubíjí, než by mu to mělo pomáhat.

Byť je vám 22 let, tak jste už stihl odehrát s Jihostrojem evropský Pohár CEV nebo jste byl vloni členem národního týmu.

Pohár CEV byla velká zkušenost. Už jen cesta tam, pak hrát v jejich hale plné fanoušků a proti takovému týmu, to byl neuvěřitelný zážitek. I na mistrovství Evropy v Ostravě vzpomínám hodně rád.

Zejména pak asi na utkání s Francií, která byla olympijským vítězem a Česko ji senzačně porazilo 3:0. Vy jste uhrál devět bodů. Byl to váš životní zápas?

Jistě a budu na něj vzpomínat do konce života. Jen tak někomu se nepodaří porazit olympijské vítěze. Na hřiště jsme rozhodně nešli s tím, že to prohrajeme, ale ani že si jistě jdeme pro vítězství. Chtěli jsme to hlavně zkusit a využít toho, co jsme si natrénovali. Celkově si myslím, že po celé přípravě mi moje nejlepší forma přišla právě na šampionátu. Velké překvapení bylo už jen to, když mě trenér Novák zařadil do týmu.

Už jste někdy zahrál i v extralize tak dobré zápasy jako na evropském mistrovství?

Podobný jako ten s Francií? Myslím si, že zatím jsem se ke svému výkonu, který jsem ukázal v Ostravě, nedostal. Pořád čekám, až podobný zápas zase přijde. Doufám, že to bude třeba v play off.

Vnímáte to tak, že vám výkony na šampionátu otevřely dveře do sestavy Jihostroje?

Už jen trénink s národním družstvem je tím nejlepším, co může mladého volejbalistu potkat. Je to hodně intenzivní, všichni jsou tam naprostí profíci. I to vás zase posouvá dopředu.

Podobné to může být i v Budějovicích. Učíte se tu například od zkušeného Radka Macha?

Ano, snažím se pořád okoukávat jeho práci, ale i jiných blokařů v lize. Ale jediný Machy mi k tomu může vždycky něco říct. Má hodně co předat nám mladým.

Kde se vidíte dejme tomu za pět let, kam to chcete dotáhnout?

Budu se chtít dostat tak daleko, jak mi to moje limity dovolí. Je jasné, že někdy bych se šel rád podívat do ciziny. Myslím, že by to měl být cíl každého volejbalisty. Italská liga je jedna z nejlepších na světě a navíc Itálie je nádherná země, tak proč ne třeba tam.