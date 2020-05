Preciznost, chytrost, týmovost. Novákův recept pro Česko do éry obrů

V Novákovi přišel k reprezentaci někdejší úspěšný smečař se čtrnáctiletými zkušenostmi z Francie, kde hrál v Paříži a v roce 2001 vyhrál Ligu mistrů. „V zahraničí se naučíte čelit obrovskému tlaku,“ říká trenér extraligového Karlovarska.

Vstříc velkým volejbalovým výzvám jde po hráčské kariéře i v roli trenéra. Karlovarsko už dovedl k extraligovému titulu a zkušenost z pozice asistenta má i s reprezentací, u které pomáhal Zdeňku Šmejkalovi v letech 2013-15.

Jeho angažování na post hlavního trenéra národního týmu se tak dalo očekávat. „S vedením svazu jsem byl v kontaktu delší dobu, ale nějak to vždy nedopadlo. Teď se naskytla možnost, dostal jsem od Karlovarska, v kterém pokračuji, zelenou a jsem rád. V českém rybníku je to nejvíc, kam se může trenér dostat,“ podotkl.

Ambiciózní býval už jako hráč a jako kouč ze svých zásad neslevuje. „Budu chtít z hráčů dostat maximum, co v nich v danou chvíli bude,“ prohlásil.

Od svazu dostal šanci i díky práci svého předchůdce u reprezentace Michala Nekoly. „Dokázal z týmu dostat výborné výsledky a otevřel dalším českým trenérům trochu cestu. Ukázal, že se svaz nemusí českého trenéra bát,“ oceňuje Novák.

Stejně jako Nekola bude při sestavování týmu a strategie hry čelit jednomu handicapu. Česku nerostou vysocí hráči, jen okolo dvou metrů, zatímco trend vyžaduje výšku 210 centimetrů. „Takže budeme muset sázet, nechci říct na českou chytrost, ale na českou preciznost. Možná si budeme muset víc uvědomit, že každý musí odvést pro tým maximum a spoléhat na spoluhráče v poli,“ uvedl Novák a doplnil další ze svých trenérských zásad: „Hodně sázím na celkovou organizaci hry.“

Současné opory reprezentace plánuje doplňovat o mladou generaci. „Která doufám výkonnostně tým trochu provětrá a začne šlapat na paty, řekněme, stálicím a pomůže to tomu, že se budou všichni zlepšovat,“ říká trenér nejlepšího týmu základní části uplynulé sezony domácí nejvyšší soutěže.

Vzhledem k pandemii koronaviru Novák neví, kdy zažije premiéru s reprezentací. Evropská liga byla zrušena a kvalifikaci mistrovství Evropy muži hrát nemusejí, protože v roce 2021 bude Euro hostit i Česko.

Jiří Novák, trenér volejbalistů Karlovarska.

„Čekáme, co nám situace dovolí. Chceme absolvovat jeden blok přípravy, abychom se poznali, naznačili si, co chceme hrát a abychom třeba i zjistili, jestli to hrát můžeme,“ míní Jiří Novák. „Uvidíme, jak to bude probíhat v ostatních zemích a třeba se naskytne možnost a oživíme si tréninkový blok zápasem.“

Novák, po otci dříve přezdívaný Patník a dnes řečený Paťas, řeší dál i klubové povinnosti. S vedením Karlovarska skládají sestavu. „Osu, která byla v uplynulé sezoně, podepsanou máme. Čekáme na možnost, jak tým doskládat, aby byl konkurenceschopný a mohli jsme držet nejvyšší mety,“ přeje si kouč Karlovarska.