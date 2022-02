Novák dál vede české volejbalisty, touží je dostat na mistrovství světa

Někdejší úspěšný smečař a vítěz Ligy mistrů Novák převzal české volejbalisty v dubnu 2020 a loni na mistrovství Evropy je dovedl k osmému místu. Reprezentanti pod jeho vedením porazili v Ostravě ve skupině Slovince a v osmifinále olympijské vítěze Francouze.

Novák a svaz oznámili, že trenér bude u týmu pokračovat. „Měli jsme všichni chuť jít dál a našli jsme k tomu cestu,“ řekl Novák na tiskové konferenci. S reprezentací má jasný plán. „Dotáhnout tým na mistrovství světa 2026,“ uvedl. Na letošní světový šampionát se čeští muži nedostali a na účast mezi elitou čekají od roku 2010.

Do týmu chce Novák dál zapojovat mladé hráčů z úspěšné generace, která získala v roce 2017 evropské zlato v kategorii kadetů do 19 let a o rok později stříbro na ME juniorů. V týmu už letos byli blokař Josef Polák či smečař Lukáš Vašina.

„V dlouhodobém výhledu bude třeba hráče zakomponovat, ne že by se jich najednou objevila polovina, ale postupně. Nedostanou nic zadarmo. Musí si to odehrát, ale budu se snažit je do týmu zabudovat,“ řekl Novák.

Řecký trenér českých volejbalistek Giannis Athanasopoulos

Trenér se nemění ani u ženské reprezentace, svaz už v listopadu prodloužil smlouvu s řeckým koučem Jannisem Athanasopulosem. „Máme se kam dál posouvat a mluvíme stejnou volejbalovou řečí, což je důležité,“ uvedl Athanasopulos.

Pro volejbalisty bude letos hlavní soutěží Evropská liga, jelikož se na mistrovství světa nekvalifikovali a na ME v roce 2023 mají účast jistou. Ženy budou mít náročnější program - čeká je Evropská liga, kvalifikace ME v roce 2023 a vrcholem bude mistrovství světa.