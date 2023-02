Novák po sezoně opustí Karlovarsko, chce se soustředit na reprezentaci

Na jaře 2020 k tomu přidal i práci u české reprezentace, jenže tato kombinace se nyní ukázala jako neudržitelná. „Sezony našeho národního týmu jsou teď velice náročné, protože máme vždy vysoké cíle. Hrajeme na dobré úrovni, a tak bylo potřeba, abych se rozhodl. Budu se naplno věnovat reprezentaci,“ uvedl Novák.

Každoročně se snažil co nejlépe skloubit klubové a reprezentační povinnosti. „Vždycky se to dalo zvládnout, ale současná situace si žádá už jiné řešení, protože letošní léto a podzim budou pro český národní tým velice dlouhé. Nešlo by, abych přijel desátého října, pět dní před začátkem soutěží. Nebylo by vůči klubu fair nechat práci na ostatních,“ vysvětlil někdejší úspěšný volejbalista. Vrcholem sezony bude pro české volejbalisty evropský šampionát, který se uskuteční na přelomu srpna a září.

Novák s Karlovarskem získal tři extraligové tituly a dvakrát ovládl domácí Superpohár. Vedl tým ve čtyřech ročnících Ligy mistrů a třikrát s ním postoupil do čtvrtfinále Poháru CEV, v němž jeho svěřenci usilují o postup i nyní. „Snažili jsme se ho udržet, ale respektujeme jeho rozhodnutí věnovat se pouze národnímu týmu,“ řekl předseda klubu Jakub Novotný.

Novákova nástupce by mělo vedení klubu vybrat už tento týden. „Chceme zachovat nastolený trend a kontinuitu práce. Jméno nového trenéra oznámíme v nejbližších dnech,“ řekl Novotný. Novák se s vedením o svých možných nástupcích bavil a jednoho z nich doporučil.