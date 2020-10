Ústecký volejbalista Kořínek: Místo pohybu budou děti žrát chipsy. Blbý

„Všichni hrajeme beachvolejbal, antuku, celé léto jsme venku. Dá se to, ale je to omezené počasím. Když je osm stupňů, volejbalistu ven nedostaneš,“ míní Kořínek.

Ani pár dnů to nejde venku?

Nemůžeme být venku, když řádí nachlazení, covid, angíny. Prostě nejde trénovat volejbal v osmi stupních. Jde o balony. Fyzičku venku uděláš, balony budou chybět. Zvlášť, když se řekne, že za tři týdny se hraje, a jdete do toho, aniž byste si pinknul. Je to naše práce a měli bychom trénovat.

Věříte, že to vláda přehodnotí?

Šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička prý lobbuje, bůhví, jak to bude, ale nechci zabředávat do nějaké politiky. Rozhodně nechceme sedět doma na zadku. Budeme určitě běhat, dělat něco s medicinbaly, záleží na počasí.

S volejbalovým míčem tedy venku trénovat nepůjde?

Asi se něco dá, ale bude sychravo, maximum deset stupňů, takže zmrzlé prsty, to je o zranění. Kolena trpí při výskocích. Pinkneš si, ale že bys teď dělal na antuce herní situace, to nejde.

Co bolí nejvíc?

Určitě klouby. Fotbalisti pořád běhají, jsou v pohybu. Já jako libero půlku tréninku prostojím na dvou metrech čtverečních v osmi stupních. To abych si vzal vaťák. Někdy jsou tréninky taktické, moc se to nehýbe, hodně se mluví. To nejde venku, musel byste být nabalený, což pozbývá smysl.

Trénovat nesmí ani děti, co o tom soudíte?

Údajně nejsou riziková kategorie, tak je radši zavřeme doma, nebudou se hýbat, budou jíst chipsy a hamburgery. Přijde mi to blbé. Ale to zase zabředáváme do politických kompetencí.

Co když ta pauza bude trvat třeba dva měsíce?

Každý se toho bojí, ale co můžete dělat. V klubu vám srazí peníze, přijdete o svoji práci. Chcete kompenzaci od státu, protože my za to taky nemůžeme. Je to jejich problém. Mají ty sporty nechat, nazdar. Jsme nejmíň rizikoví, mladí zdraví kluci. Tak ať se prostě hraje bez diváků.

Vy jste navíc byli skvěle rozjetí.

Spousta kluků se rozehrála, šlapeme, jen nám do toho hodil vidle ten zasr... covid. Nikdo neví, co bude. Žijeme ze dne na den. Když to pustí, musí se to dohnat, bude se hrát čtvrtek – sobota. A stejně zase někdo půjde do karantény.