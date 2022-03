Poláci jsou startovací, nakrkli nás, říká ústecký kapitán Kořínek

Sypačky? „Že se na tebe pod sítí zle kouká, že se chce hádat, že ti posílá pusinky. Já žádnou nedostal, kluci jo. Vidět to, přimotal bych se tam, já to umím,“ smálo se libero.

A když Ostrava zvala fanoušky v domácím buletinu v předstihu na čtvrtfinále, Kořínka a spol. to zdravě naštvalo ještě víc. „Tím nás nakrkli úplně. Takže jsme se dohodli, že se nedostanou přes 20 bodů. Nedostali by se, kdybychom nebyli na konci žaludi,“ řekl Kořínek jadrně.

Hecování bere. „Někomu pomáhá, někomu ne, já to mám rád,“ tvrdí a tuší, proč se to tak vyšponovalo zrovna s Ostravou: „To je povahou lidí. Nebudu pomlouvat, tedy budu – Poláci to zase vzali do svých, jsou trošku startovací na první dobrou.“ V ostravském týmu jsou tři, Polyňski, Sobczak a Jarosiňski.

Postupem do čtvrtfinále splnilo Ústí předsezonní cíl, ačkoli úspěšný loňský kádr obměnilo. „Měli jsme nějaké krizičky, ale mančaft šlapal celou sezonu. Když jsme se viděli prvně, říkal jsem si, že to bude těžký. Po měsíci přišel Srb Vemič a s ním zkušenosti. V koncovkách jsou důležité, nezkazí, podrží to, je klidný.“

V klidu už Ústí může vyrukovat na České Budějovice, čtvrtfinále startuje u soupeře v sobotu, na sever Čech se přesune v úterý. „S favoritem se hraje líp než třeba s Ostravou.“

Jenže pozor! Ústí prohrálo s Jihostrojem už 30 zápasů v řadě, během černé série uhrálo jen šest setů. Nevyhrálo nad ním dlouhých 11 let! „Já byl u všech porážek... Oni nás mají rádi. Je pravda, že u nich jsem nehrál delší zápas než hodinu dvacet. Zajímavý. Ale máme nový tým a někteří kluci si na ně věří,“ nebojí se Kořínek. „Zkusíme je potrápit a minimálně pro fanoušky doma udělat ještě jednou show. Ať si to užijí.“

Už předkolo si užili, ústecká hala bouřila. „Kluci z kotle psali, že chtějí sehnat co nejvíc lidí a udělat co největší rachot. Jsme jim vděční, takové publikum jinde není,“ děkuje kapitán. Z návratu diváků do hlediště je nadšený: „Kvůli tomu sport děláš. Vidíš v hledišti spoustu známejch ksichtů, pokecáš po zápase, někdy si s nimi dáš pivo. Jen jedno, samozřejmě, víc nesmíme!“