Budějovický blokař Sedláček: Ega stranou, musíme tahat za jeden provaz

„Titul byl hrozně blízko, bohužel jsem pořád ještě hodně naštvaný,“ přiznal po třetím střetnutí blokař Jihočechů Oliver Sedláček.

„Prohráli jsme si to však sami! Začínali jsme se hádat mezi sebou, neustáli to emočně. Tohle se už nesmí stávat, jsme profesionálové. Ego musí jít stranou a všichni na hřišti i na lavičce musíme začít tahat za jeden provaz. Jinak to dopadne jako teď v Praze,“ burcoval Sedláček na dálku své spoluhráče.

Jihočeši v hlavním městě prohráli první set poměrně jasně 18:25, ale pak dvě sady dokázali vyhrát. Domácí tým už byl nalomený a zdálo se, že se blíží mistrovské oslavy Budějovických. Jenže na ně nedošlo, protože ve čtvrté sadě přišel úplný výpadek ve hře. I proto kouč Kowal poslal na hřiště mladíky Leštinu, Pitnera, Emmera či Zelenku. Pro ně to však byla velice těžká zkouška.

Už před odjezdem Jihostroje do Prahy mluvil Oliver Sedláček o tom, že se nesmí stát, aby se jeho tým bál vyhrát. Jenže přesně k tomu došlo. „Bohužel, už i ráno na tréninku to vypadalo laxněji, takže za prohru můžeme být naštvaní jen sami na sebe,“ přemítal blokař.

Třetí finálové utkání ve volejbalové extralize hostili ve své Unyp aréně pražští Lvi (červená). Na snímku smečuje domácí Estrada do budějovického trojbloku.

Čtvrtý zápas se hraje už dnes. Českobudějovická sportovní hala bude podle předpokladů zase zcela zaplněná. Včera dvě hodiny po poledni hlásil klub, že už se prodalo 1 300 vstupenek. Diváci tak opět budou tím důležitým faktorem, který by mohl dovést Jihostroj k rozhodující výhře finálové série, která se hraje na tři vítězná utkání. Klub si přeje, aby co nejvíce fanoušků přišlo do haly v červeném.

„Jenže my také musíme hrát jako tým. Jinak to nepůjde. Ale nejsme baby, abychom si museli všechno vyříkávat. Já jen doufám, že se už podobné věci nebudou opakovat,“ varoval blokař, který v úterý uhrál devět bodů.

„Na domácí prostředí a naše fanoušky se už těšíme, protože přece jen se nám v naší hale hraje o dost lépe. Spousta lidí si přála, abychom sérii ukončili doma, já si to přeji samozřejmě také. Tak doufám, že to tak bude a my si budeme hru užívat. Kdyby nám někdo v půlce sezony, když jsme byli pátí šestí, řekl, že budeme hrát finále a povedeme 2:0 na zápasy, tak si budeme klepat na čelo. Musíme být pokorní a šlapat spolu,“ zdůraznil Oliver Sedláček.

Kdyby Jihostroj ve čtvrtek doma prohrál, srovnají Lvi sérii na 2:2 na zápasy. Rozhodující pátý zápas by se pak hrál v Praze v Unyp aréně v sobotu od 17 hodin.