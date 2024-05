Argentinská posila pro mistra. Jihostroj bude na rozehře řídit Bitar

„Je to zkušený nahrávač, který v domácí soutěži dlouhodobě prokazoval své kvality. Cítíme z něj velkou motivaci se v kariéře posunout a patřit k nejlepším i v Evropě. Má velkou chuť hrát za Jihostroj a ukázat se v Lize mistrů. Věříme, že má všechny předpoklady k tomu, aby navázal na své předchůdce a stal se lídrem našeho týmu,“ řekl generální manažer jihočeského klubu Robert Mifka.

Bitar bude v Českých Budějovicích navazovat na úspěšná působení jihoamerických nahrávačů, krajana Matiase Girauda a Brazilce Eduarda Carísia. Do Čech přichází z rodného Buenos Aires, kde s místním Clubem Ciudad v uplynulých dvou sezonách vyhrál ligu i pohár a hrál. Hrál s ním i finále jihoamerického klubového šampionátu ve kterém získal ocenění pro nejlepšího nahrávače a byl zařazen do All Star týmu.