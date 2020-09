Můžeme mít ještě silnější tým než loni, zní z budějovického Jihostroje

Minulý ročník byl předčasně ukončen těsně před závěrem základní části. Jihostroj byl v extralize druhý za Karlovarskem. Zároveň ovládl Český pohár a v hvězdné skupině Ligy mistrů získal sedm bodů.

„Klub je finančně připravený. Na konci minulé sezony byla situace nejistá. Nevěděli jsme, kdo nás bude dál podporovat. Máme menší úbytek partnerů, ale získali jsme i nové sponzory. Klub se bude finančně pohybovat podobně jako v minulých letech. V klidu bychom měli sezonu ustát,“ očekává Diviš.

Soupiska Jihostroje Univerzálové: Casey Adam Schouten, Filip Rejlek.

Blokaři: Radek Mach, Peter Ondrovič, Valerij Todua.

Smečaři: Petr Michálek, Filip Stoilovič, Daniel Šulista, Marek Zmrhal.

Nahrávači: Miguel Angel de Amo, Ondřej Piskáček.

Libero: Martin Kryštof.

Realizační tým – hlavní trenér: René Dvořák. Asistent: Tomáš Skolka. Kondiční trenér: Jakub Kalus. Masér: Filip Hoch. Změny v kádru

Odchody: Filip Křesťan (Kladno), Marek Šotola (Poitiers), Martin Mechkarov (Dobrich), Tomáš Fila (konec kariéry).

Příchody: Casey Adam Schouten (Netzhoppers), Filip Rejlek (Karlovarsko), Filip Stoilovič (Syrou), Daniel Šulista (juniorka).

Na poměry desetinásobného českého mistra bylo v kádru přes léto poměrně živo. Kvarteto volejbalistů nahradili čtyři nově příchozí. „Povedlo se nám odchozí hráče nahradit. Největší bolestí je, že jsme neudrželi odchovance Marka Šotolu. Chtěli jsme, aby ještě alespoň rok za nás odehrál. Ale rozhodl se tak, že zamířil do Francie. Je to herní i klubová ztráta,“ přiznává.

Kromě Šotoly odešli ještě další univerzál Filip Křesťan a bulharský smečař Martin Mechkarov. Profesionální kariéru ukončil Tomáš Fila. Jejich místa zaujali převážně zkušení volejbalisté. Kanadského univerzála Casey Adama Schoutena doplní na stejném postu 39letý Filip Rejlek. Na smeči budou připraveni Srb Filip Stoilovič a také mladý odchovanec Daniel Šulista.

„Máme 12 kvalitních hráčů. Trenér má hodně možností na všech postech. Jsme velmi dobře připraveni,“ myslí si Diviš.

Hlavní kouč René Dvořák s prezidentem klubu souhlasí. „Věřím, že normálně projdeme sezonou a postupně se budeme dostávat do formy. Máme dobře poskládané mužstvo. Díky Filipu Stoilovičovi můžeme být lepší na smeči, na příjmu i hře v poli. Na postu univerzála máme dva zkušené hráče, z čehož můžeme těžit,“ těší trenéra.

Právě srbský smečař bude v úvodním utkání sezony chybět. Onemocnění koronavirem se na něm podepsalo víc než na ostatních hráčích, kteří po konci karantény od neděle znovu společně trénují.

„První tři týdny přípravy byly perfektní. Pak do toho vstoupil covid, který nás na dva týdny zastavil. Vypadly nám zápasy i tréninky. Pro hráče to nebylo příjemné, manko doháníme postupně. Dvanáctku volejbalistů máme vyrovnanou a věřím, že nás to nepoznamená,“ je přesvědčený Dvořák.

De Amo piloval češtinu

Až krátce před startem soutěže se k týmu připojil španělský nahrávač Miguel Angel de Amo. „Vrátil se až 10 dní před ligou. Karanténa se mu vyhnula, a tak mohl trénovat naplno. Souhra s ním je pro tým důležitá,“ komentuje kouč.

René Dvořák, trenér budějovických volejbalistů

Noví hráči dobře zapadli do mužstva i podle kapitána Radka Macha. „Dlouhé roky si držíme týmové jádro a hodně dbáme na chemii uvnitř mužstva. Hned jsme nově příchozí kluky seznámili s tím, co mají zaplatit, abychom se u společné večeře poznali blíž,“ vykládá s úsměvem zkušený blokař.

Kvůli třem cizincům má v týmu Jihostroje stále větší prostor anglický jazyk. „Volejbalový slovník není moc široký, pokyny udílíme v angličtině. Cizinci se dorozumí spolu. Srb Stoilovič se chce učit česky. Španěl de Amo přes léto absolvoval kurz češtiny,“ popisuje Dvořák.

V české extralize bude s Jihostrojem o nejvyšší příčky soupeřit Karlovarsko, Liberec či ambiciózní Lvi Praha. „První kolo přineslo několik překvapení a je odrazem aktuální situace. Každý to má jinak. Někdo zažil normální přípravu, někdo má zraněné či je po karanténě. Průběh sezony to ovlivní,“ ví trenér.

Extraligový ročník Jihočeši zahájí až dnes, kdy se od 17 hodin představí ve Zlíně. Utkání se odložilo kvůli karanténě hostů. Další střetnutí hraje Jihostroj hned v sobotu v Příbrami. Doma nastoupí poprvé ve středu 7. října proti Lvům Praha.

Jak to bude s počtem fanoušků na tribunách? „Současných tisíc diváků by bylo přijatelných. Přednost by měli držitelé permanentek, zástupci partnerů a až pak by šly lístky do volného prodeje,“ vysvětluje Diviš.