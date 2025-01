Argentinského nahrávače v Budějovicích střídá česká jednička Bartůněk

„Na dosavadní nepříznivý vývoj sezony jsme museli reagovat,“ komentoval aktuální dění v klubu jeho generální manažer Robert Mifka. Jihostroj je nyní až šestý s 23 body a na lídra tabulky z Prahy ztrácí už propastných 22 bodů.

„Usilovat jsme chtěli pouze o takového hráče, o kterém jsme byli přesvědčeni, že se může stát opravdovou oporou a dovést tým k medailovému umístění. Luboš neměl důvod Nizozemsko opouštět, ale naše nabídka spolupráce s možnou delší perspektivou ho oslovila,“ dodal Mifka.

Nahrávač je ve volejbale ta nejzodpovědnější pozice. Často se říká, že je to dirigent hry. On vymýšlí strategie, kam a z jakých míst půjdou útoky na soupeřovu stranu. Pro Bartůňka bude důležité, aby se s novým týmem s řadou zahraničních hráčů co nejdříve sehrát. To by při jeho nejen reprezentačních zkušenostech nemusel být takový problém.

Gaspar Bitar a Oliver Sedláček z Jihostroje ve volejbalové Lize mistrů.

S Bartůňkovým příchodem si klub slibuje i zlepšení komunikace na hřišti. Nová posila Jihostroje se dobře zná s trenérem Šmejkalem, libery Michálkem a Kovaříkem či blokařem Sedláčkem. „I to byl pro nás důležitý faktor. Lepší komunikace mezi kluky pomůže stabilizovat naše výkony a nastartovat tým,“ věří Mifka.

Fanoušci mohou poprvé Bartůňka vidět v akci v sobotu 11. ledna, kdy do Českých Budějovic přijede poslední Ústí nad Labem.