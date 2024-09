Jihostroj jde do sezony se zlatými plány, chytá změnu prezidenta

Diviš informaci potvrdil před startem nové sezony s tím, že bude jeho poslední. „Tento ročník jde ještě za mnou, panu Adlerovi postupně předávám zkušenosti. Obcházíme partnery, seznamuji ho s prací i lidmi. Letošní rok bude takovou přechodnou dobou,“ ujistil Diviš.

Původně se spekulovalo o tom, že změna nastane už před letošní sezonou. Adler už nyní však plní dva důležité úkoly. Pracuje na přípravách pro posun ženského týmu do extraligy a reprezentuje klub při jednáních o výstavbě plánovaného Národního centra míčových sportů, kde by Jihostroj měl mít zázemí.

Soupiska VK Jihostroj ČB Blokaři: Sam Taylor-Parks, Oliver Sedláček, Aleksandar Okolič. Smečaři: Vojtěch Pitner, Robson Rodrigues, Sina Nikpoor, Josef Leština. Univerzálové: Tomáš Brichta, Alejandro González. Nahrávači: Gaspar Bitar, Matěj Emmer. Trenéři: Zdeněk Šmejkal, Petr Kohout, Jan Suchý. Změny v kádru

Příchody: Gaspar Bitar, Robson Rodrigues, Sina Nikpoor, Vojtěch Pitner, Tomáš Brichta.

Odchody: Peter Ondrovič, Eduardo Carísio, Ignacio Luengas, Kaloyan Balabanov, Stijn van Schie.

„Klub funguje dobře. Potvrzují to ekonomické i sportovní výsledky. Mám v hlavě pár změn, ale všechny bych chtěl dělat v horizontu tří až pěti let. A tým mužů by mohl být konkurenceschopnější v Lize mistrů a ženy by mohly hrát extraligu s novou halou, tedy v roce 2028,“ naznačil podnikatel Adler.

Stále ještě současný prezident klubu Diviš má svůj odchod naplánovaný. „Není to žádný jednorázový zkrat. Do stanov jsme zařadili, že prezident klubu může fungovat do sedmdesáti let, což mi bude příští rok. Chci, aby ho vedl někdo mladý plný energie. Kromě sportovní haly se mému týmu povedlo splnit cíle. Teď je čas na změnu a věřím, že František (Adler) je tou správnou volbou. Máme díky němu potenciál přivést další významné partnery, společnost ČEZ už je jeho práce,“ ocenil Jan Diviš.

Těžký los v Lize mistrů

Tím novinky z klubu úřadujícího mistra nekončí. Tým po sezoně převzal trenér Zdeněk Šmejkal, který nahradil Poláka Andrzeje Kowala. „Kvůli těžké rodinné situaci jsem už jednou musel nabídku z Jihostroje odmítnout. Ani jsem nečekal, že bych ji mohl dostat znovu. Mile mě to překvapilo,“ přiblížil nový budějovický kouč.

Změnil se také úspěšný tým, a to víc, než si vedení klubu přálo. „Stává se to, když se dobře ukážete hlavně v Lize mistrů,“ přikývl generální manažer Robert Mifka.

Citelné jsou hlavně ztráty brazilského nahrávače Eduarda Carísia či argentinského smečaře Ignacia Luengase. Náhrady dorazily také ze zahraničí, znovu z Jižní Ameriky a poprvé v historii klubu i z Íránu.

Jihostroj má opět nejvyšší ambice. „Nemůžeme mít jiné cíle, než znovu získat titul. Klub má odborné i ekonomické zázemí. Chceme zkombinovat kvalitu cizinců s mladými odchovanci. Nový trenér je přesně typem, který s mladými rád pracuje,“ uvedl Diviš.

Rozpočet klubu na sezonu je okolo 32 milionů korun, polovina jde na A tým, zbytek na mládež a ženy. Sezonu Jihočeši rozehrají ve čtvrtek od 18 hodin ve Zlíně, doma se představí poprvé v sobotu ve stejný čas proti Benátkám nad Jizerou.

Aleksandar Okolič z Českých Budějovic smečuje v utkání proti Liberci.

České Budějovice také znovu nastoupí v prestižní Lize mistrů. Los základních skupin k nim byl poměrně krutý. Nachystal jim týmy Halkbank Ankara, Saint-Nazaire VB Atlantique a Sir Safety Perugia, tedy mistry Turecka, Francie a Itálie. „Je to těžká skupina, ale nic není nemožné. I historicky už jsme porazili pár skvělých týmů. Jsou to jen lidi jako my,“ řekl Petr Michálek, který se už loni přesunul z pozice smečaře na libero a zastává nově také funkci kapitána.

V úvodu sezony Jihostroj potrápí absence několika hráčů. Postupně se do tréninku zapojuje kubánský univerzál Alejandro Gonzáles. Brazilský smečař Robson Rodriguez si na tréninku nepříjemně narazil bok. Naopak po zranění se rychle vrací blokař Sam Taylor-Parks. „Čekal jsem to. Je to tvrdý Kanaďan, nezná bolest,“ usmál se kouč Šmejkal.