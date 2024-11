Šotola se vrací na jih Čech. Jako soupeř pro Budějovice

Čtyři roky „pracoval“ v červenočerném dresu s číslovkou 17 vysoko nad sítí v českobudějovické sportovní hale. Jihostroj ho vychoval pro velký volejbal.

A teď se na jeho palubovku vrací. Už ale jako ten, kdo bude chtít Jihočechy porazit – Marek Šotola. Levoruký a čerstvě 25letý univerzál s přezdívkou Komín, který hájí barvy klubu z hlavního města Turecka Ankary.

Už když působil v Berlíně, tak si přál při losu Ligy mistrů právě Jihostroj. „Od chvíle, co jsem odešel do zahraničí, sleduji Budějovice na dálku. Zahrát si proti mateřskému klubu je splněný sen. Sledoval jsem los a doufal, že by to mohlo vyjít. Na návrat už se moc těším,“ uvedl Šotola na instagramovém účtu jihočeského klubu letos v červenci.

Dvakrát po sobě vyhlášený Volejbalista roku se tak po čtyřech letech vrátí do Českých Budějovic. Alespoň na jeden zápas. „Bylo by skvělé se po letech zase vrátit do Budějovic. Úplně mi z toho naskakuje husí kůže, jen když na to myslím,“ zmínil už i před rokem 206 centimetrů vysoký univerzál.

Sen se tak Šotolovi splnil. Když zástupci prestižní soutěže do společné skupiny vylosovali Jihostroj a Ankaru, byl Šotola štěstím bez sebe. Sen se jistě také splnil jeho tátovi Miroslavovi, který za Jihostroj odehrál devět sezon a vybojoval s ním v roce 2000 a 2002 mistrovské tituly. Ani „Komín starší“ tak určitě nebude ve středu v hledišti chybět. A nejen on.

„Markův otec trénuje volejbal v Kolíně, ze kterého se chystá na zápas výprava kolem stovky dětí z tamního volejbalového klubu. Naprosto nadšený Šotola rezervoval vstupenky pro celý oddíl bezprostředně po červencovém losu Ligy mistrů,“ říká s úsměvem mluvčí klubu Matěj Mayer.

Marek Šotola přestoupil letos do tureckého klubu z německého Berlína. Tam se mu povedlo dvakrát po sobě získat titul v nejvyšší bundeslize.

Lístky rychle mizí

Nyní je Šotolova Ankara na druhém místě v tamní nejvyšší soutěži. V té uplynulé sezoně tureckou ligu ovládl, v Lize mistrů dosáhl na pátou příčku a na mistrovství světa klubů skončil čtvrtý. To ukazuje, jak silný tým do Budějovic dorazí.

Lístky na utkání, ale i na lednový zápas s italskou Perugií mizí opravdu rychle. Jihostroj tak očekává, že oba zápasy budou vyprodané a diváci zase vytvoří výbornou kulisu. Klub však upozorňuje, aby lidé z důvodu parkovacích kapacit přijeli do sportovní haly s předstihem. Středeční duel se totiž časově kryje se zápasem hokejového Motoru v nedaleké Budvar aréně.

„Volili jsme termíny, ve kterých nehrozil souběh s rozpisem utkání s fotbalistů Dynama a hokejistů Motoru. Naše stávající termíny jsou už tři měsíce známé a jsou na ně vázané televizní přenosy, stejně tak na ně mají mezinárodní rozhodčí i naši soupeři zarezervované letenky a ubytování,“ vysvětlil generální manažer volejbalistů Jihostroje Robert Mifka.

„Mrzí nás, že Motor nedokázal najít pro svá dvě (kolidovat bude i další zápas 4. prosince se Saint-Nazaire) dodatečně přeložená utkání jiné dny k jejich odehrání. Nicméně věřím, že si fanoušci najdou do sportovní haly cestu, aby viděli v akci to nejlepší, co světový klubový volejbal nabízí,“ sdělil Mifka.

Prohráli, ale zvedli si sebevědomí

První zápas mají Jihočeši mezi volejbalovou elitou už za sebou. Minulou středu nastoupili v italské Perugii – na palubovce jednoho z nejlepších klubů na světě a hlavního favorita na celkové vítězství v Lize mistrů.

Papírové předpoklady se naplnily, Jihostroj sice prohrál 0:3 (-16, -22, -23), ale nejen odborníci chválili jeho statečný výkon.

Sina Nikpoor z Českých Budějovic přihrává.

„Nebudeme si nic nalhávat, je to prostě porážka 0:3. Můžeme se odpíchnout od výborné atmosféry na hřišti, kterou potřebujeme mít, abychom mohli vyhrávat důležité zápasy. Musím pochválit Tomáše Brichtu, který se v osmnácti letech s tím tlakem popasoval skvěle. Myslím, že jsme si tímto zápasem trochu zvedli sebevědomí a ve středu doma proti Ankaře půjdeme stoprocentně za vítězstvím,“ slibuje hlavní trenér Jihostroje Zdeněk Šmejkal.