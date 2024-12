Zaseknuté soukolí, Jihostroj je v křeči. Vedení bude o současné krizi jednat

Ale nejhorší je pohled na výsledky posledních zápasů. Čtyři utkání v řadě už nedokázali v extralize zvítězit. A pokud k tomu připočítáme i Ligu mistrů, tak se dostaneme na sérii sedmi prohraných zápasů. Na to není v Jihostroji nikdo zvyklý.

„Těžko se mi to hodnotí. Znovu jsme se po vítězném prvním setu dostali do křeče. Slibně rozehraný zápas jsme nedotáhli do konce. Leží na nás deka, ze které se musíme dostat všichni jako kolektiv,“ hledal správná slova kouč Jihostroje Zdeněk Šmejkal, když Budějovice v sobotu padly v Ostravě 1:3.

Když vedení klubu v říjnu před dvěma lety odvolalo trenéra Reného Dvořáka, patřila Jihostroji šestá příčka. Z pěti zápasů měl tři domácí výhry a ve dvou venkovních utkáních nezískal ani jeden set. Pak už vedení trpělivost došla a tým převzal šéftrenér mládeže Jihostroje Vojtěch Zach.

Nyní to zatím u týmu nevypadá na výrazné změny v realizačním týmu či v hráčském kádru, ale podle informací iDNES.cz by v případě dalších větších nezdarů mohl Zdeněk Šmejkal skončit.

„O současném stavu A-týmu budeme ve vedení teprve jednat. Panika není určitě na místě, ale na druhou stranu si krizi plně uvědomujeme,“ prohlásil manažer klubu Robert Mifka.

Trenér Zdeněk Šmejkal z českobudějovického Jihostroje.

Hráče trápí především nevyrovnané výkony a s tím i spojená psychika. Ani vedení 2:1 na sety v této sezoně ještě neznamená, že bude tým bodovat.

Hledá se také první nahrávač Gaspar Bitar. Od 29letého Argentince se čekalo víc. Zatím ale nenavázal na výkony svého předchůdce z minulé sezony Eduarda Carísia.

Na druhou stranu je fér dodat, že většinou se zahraniční posily se svými výkony rozjíždějí pomaleji a umí se dobře připravit až na důležité play off. Což je třeba případ blokaře Aleksandara Okoliče, který výrazně pomohl Jihostroji letos na jaře k zisku titulu. Nyní však na hřišti také příliš nevyčnívá.

„Není to tak, že bychom hráčům vyčítali nedostatek píle, herní i tréninkové morálky. To tam všechno je, ale deka na nás jednoduše leží. Děláme různá opatření v tréninkovém režimu. Pořád nás ale sráží vlastní chyby. Pokud by to byla cesta, tak budeme zvažovat posílení kádru,“ doplnil Mifka.

Brichta si vede dobře

Trenéři při utkáních hodně míchají se sestavou. Své místo nemají v základní šestce jisté ani zahraniční hráči, kteří měli před sezonou být tahouny týmu. Za nahrávače Bitara tak často zápasy dohrává odchovanec Jihočechů Matěj Emmer, za univerzála Gonzáleze naskakuje talentovaný Tomáš Brichta. A vedou si dobře. Jihostroji však selhává týmová hra.

„Jsme rádi, že máme v kádru tyto mladé kluky. S tím jsme také do sezony šli. Například na pozici největší úderné síly, tedy postu univerzála, jsme chtěli dát více prostoru Brichtovi. Nechtěli jsme jít cestou jediného supersilného zahraničního hráče, přes kterého by se Tomáš nedostal na hřiště,“ vysvětlil Mifka. „A Gonzáleze, který se loni smolně zranil, jsme nechtěli odepsat. Šli jsme do rizika a musíme si uvědomit, že to je jeho teprve celý třetí zápas po osmiměsíční pauze.“

Klub ale nechce hledat výmluvy, herní projev a hlavně výsledky jsou zkrátka špatné. „Sport takové věci přináší. Cesta, jak z toho ven, je jen tvrdou prací, což vědí hráči i trenéři. Ambice ale zůstávají stejné, chceme hrát co nejvýš. A když nám k tomu pomohou změny v kádru, půjdeme do nich. Chceme také poprosit naše výborné fanoušky, ať při nás stojí dál. Uděláme vše, abychom se zlepšili,“ řekl Mifka. Šanci bude mít Jihostroj už v sobotu, kdy vyzve Zlín.