Mix cizinců i český příslib. Jsem agresivní a mrštný, hlásí budějovický Robinho

Režírovat hru nově bude 28letý argentinský nahrávač Gaspar Bitar, dvojnásobný mistr tamní nejvyšší soutěže A1 s Buenos Aires či vítěz Panamerického poháru s národním týmem. „O Jihostroji jsem mluvil s bývalým nahrávačem Giraudem, který je také od nás z Argentiny. A taky jsem se vyptával Nacha Luengase. Oba mi dali výborné reference, jak klub funguje a jaký je život v Budějovicích. Říkali jen samé hezké věci, takže se moc těším,“ vyprávěl 183 centimetrů vysoký Bitar.

Přidal, že sledoval zápasy Jihostroje v play off. A tým pochválil za vynikající práci. „Vím, že to byla pro klub parádní sezona a očekávání budou velká. Doufám, že na to navážeme a čeká nás další úspěšný ročník,“ přeje si nová českobudějovická posila.

Rozehrávač Gaspar Bitar s číslem 10 na hrudi.

Po odchodu smečařů Kaloyana Balabanova a hvězdy uplynulého extraligového ročníku Ignacia Luengase nyní přichází na tento post Brazilec Robson Rodrigues, kterému každý říká Robinho.

„Jsem smečař, který rád ovlivňuje průběh zápasu. Charakterizoval bych se jako agresivní útočník a mrštný hráč v poli. Protože nejsem vysoký, snažím se to dohnat dynamikou a výskokem. Troufnu si říct, že fyzicky jsem na tom velmi dobře, skáču vysoko a dokážu tvrdě zaútočit,“ popisuje své přednosti Robinho, jenž měří 188 centimetrů.

Dalším smečařem je Sina Nikpoor. Dvoumetrový hráč bude nejen prvním Íráncem v historii klubu, ale i v historii celé domácí extraligy. Nikpoor přichází ze špičkového íránského týmu Shahdab Yazd. „Najít náhradu za Ignacia, tedy stabilního útočně laděného smečaře vysokého přes dva metry, je těžký oříšek. Věříme, že Sina je takovým typem hráče, kterého jsme hledali,“ prohlásil pro klubový web generální manažer Robert Mifka.

Zajímavou cestou se Jihostroj vydal na postu univerzála – hráče, přes kterého jde nejvíce útočných akcí. Tady nyní bude „řádit“ mládí. Jedenadvacetiletého Kubánce Alejandra Gonzáleze, který v týmu zůstává, doplní velký talent českého volejbalu a vlastní 19letý odchovanec Tomáš Brichta.

„Už by měl mít na to, ukázat, že na extraligu má. Má toho dost za sebou a hlavně povahou by svou roli měl zvládnout. Je velkým příslibem nejen pro náš klub, ale i pro celý český volejbal. Je to levoruký univerzál, ve kterém mnozí vidí jiného našeho odchovance Marka Šotolu. Pokud na sobě bude dál tvrdě makat, obloha je pro něj limit, jak se říká. Máme velikou radost, že jsme se dohodli na víceleté smlouvě,“ odhaluje Mifka.

Aktuální posily si už do svého týmu vybíral nový trenér Zdeněk Šmejkal. Na kádru pro sezonu 2024/2025 se domlouval spolu s vedením klubu a ještě s bývalým koučem Andrzejem Kowalem. „Složení týmu poznáte vždycky až v rozehrané sezoně, ale snad jsme vybírali zase kvalitní hráče tak, abychom opět mohli hrát o nejvyšší příčky,“ zmínil Mifka.

Šmejkal bude nadále spoléhat na dvojici liber Michaela Kovaříka a Petra Michálka a na blokaře Aleksandara Okoliče, Olivera Sedláčka a Sama Taylora Parkse, kteří v Jihostroji působili i v minulém ročníku.

Příprava na nadcházející sezonu, ve které se České Budějovice zase představí v Lize mistrů, začne na začátku srpna. „V září se zúčastníme přípravného turnaje v Ženevě, kde by to mělo být pro nás už finální testování sestavy. Utkáme se tam s francouzskými týmy či s místní Ženevou,“ doplňuje manažer volejbalistů.