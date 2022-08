V Jihlavě začne MČR v plážovém volejbale. Perušič a Schweiner se nezúčastní

Klidně ať sněží, hlavně ať neprší. Déšť je to nejhorší Z atímco vítězná dvojice Beachvolejbalové školy Praha Tadeáš Trousil – Tomáš Semerád, která o uplynulém víkendu společně ovládla mistrovství republiky hráčů do 22 let, se před nadcházejícím republikovým šampionátem rozdělila, dvojice dívek Julie Honzovičová – Kylie Neuschaeferová bude nyní v Jihlavě znovu startovat společně. „Ale tentokrát na nás nebude takový tlak. Nebude se od nás čekat tolik, budou tam startovat starší a zkušenější hráčky,“ říká čerstvá vítězka mistrovství republiky U22 Kylie Neuschaeferová (Beach Academy Viktoria Brno). „Ale nějaké nervíky tam určitě budou.“ Výborní fanoušci i skvělá muzika Společně s Honzovičovou, hrající za Policejní volejbalový klub Olymp Praha, se opět těší na atmosféru šampionátu v Jihlavě, který má centr kurt přímo na Masarykově náměstí. „Je to skvělý zážitek. Je tu hrozně moc domácích, zároveň i volejbalistů. Takže je tu hodně moc diváků, před takovým obecenstvem jsem nikdy nehrála. A je to fajn,“ tvrdí Neuschaeferová. „Já už jsem na náměstí hrála, ale musím říct, že tady je to se vším všudy. Výborní fanoušci, skvělá muzika. Takže za mě top,“ oceňuje Honzovičová. Obě hráčky však s obavou sledují předpověď počasí. „Koukaly jsme – a nic moc,“ obává se Neuschaeferová avizovaného oblačného počasí a především slibovaného deště. „Hraní v dešti nenávidím, je to to nejhorší,“ říká otevřeně Honzovičová. „Klidně ať třeba sněží, ale ať neprší,“ přeje si.