Trenér volejbalistek viděl celou extraligu, kouč mužů se vybírá

Volejbalistky měly v Evropské lize obhajovat prvenství, ale halové sporty jsou aktuálně kvůli šíření nemoci covid-19 zakázány. Není tak ani jisté, že ženy odehrají od půlky srpna do začátku září kvalifikaci mistrovství Evropy 2021.

„Věřím, že se kvalifikace odehraje v naplánovaném termínu, ale musíme počkat na rozhodnutí evropské federace a české vlády. Nejhorší to bude asi s omezením cestování přes hranice,“ uvedl Athanasopulos v rozhovoru na svazovém webu.

Trenér bundesligového Stuttgartu je v neustálém kontaktu s manažerem reprezentace Miloslavem Javůrkem i s adeptkami pro národní tým. Nenadálé volno využil a ze záznamu zhlédl českou extraligu. „Snad všechny zápasy a některé několikrát. Teď je na to opravdu hodně času,“ prohlásil s povzdechem. „Zároveň si prohlížím také utkání reprezentantek v zahraničních ligách,“ dodal.

Až bude možné trénovat, měla by se reprezentace sejít na soustředění. „Nastalá situace sice není ideální, ale mám plán, jak se připravit na vrchol sezony,“ řekl Athanasopulos. „Sice se v Česku otevřela venkovní hřiště pro reprezentanty, ale na antuce by to asi nebylo ono, takže čekáme na datum, kdy bychom se mohli poprvé sejít v hale. Věřím, že holky přijedou na první sraz dobře kondičně připravené.“

Javůrek uvedl, že je připravena varianta s delším tréninkovým kempem oproti původnímu plánu. „Přeci jen všechny hráčky jsou bez kolektivní přípravy od půlky března,“ připomněl Javůrek datum ukončení většiny klubových soutěží.

I pro mužský výběr bude v rámci možností připraven několikatýdenní blok přípravy. Otázkou ale je, kdo národní tým povede. Michalu Nekolovi totiž skončila smlouva. „Rozhodnutí očekávám maximálně do dvou týdnů,“ uvedl Javůrek.

Podle řeckého kouče koronavirová krize sportovní život změní. „Vlády budou více investovat do vědy a výzkumu, ale sport bude vždy součástí našeho života a věřím, že se na něj nezapomene. Asi kluby nebudou utrácet astronomické sumy za přestupy, jako jsme v minulosti viděli například u fotbalu, NBA, NHL nebo NFL.“