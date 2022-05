Trenér Václavík vydržel v Näfelsu rok. Neshodl se s šéfy klubu

„Před sezonou jsme měli cíl být do čtvrtého místa v poháru i v lize. V poháru jsme skončili třetí. Páté místo v lize je pro mě zklamání, protože jsme mohli dojít dál, potenciál byl větší. Vedení i tak shledalo sezonu jako úspěšnou, protože jsme vybojovali evropský pohár,“ řekl Jan Václavík, který je od pondělka zpátky v Česku.

Vedení klubu váš odchod zdůvodnilo rozdílnými názory na další práci s mužstvem. Oč šlo?

Bavili jsme se, co musíme udělat, abychom příští sezonu mohli hrát o medaile. Řekl jsem jim několik bodů, které byly z mého pohledu důležité. Vypadalo to, že jsme se domluvili, že jsme na stejné vlně. Ale čtrnáct dnů na to zástupci klubu začali dělat kroky v rozporu s naší dohodou. Tudíž jsem oznámil, že odcházím.

V čem jste se neshodli?

Jeden z bodů byli hráči na další sezonu. Šlo o to, které chceme udržet a které uvolnit. Jenže jsem zjistil, že šéfové nabízejí smlouvy i klukům, které jsme už v mužstvu nechtěli. Takže naše máme ambice a cíle byly zřejmě rozdílné.

Nemohl jste to překousnout a ještě rok vydržet, když jste měl smlouvu?

Abychom uspěli a hráli o medaile, tak pro mě bylo velice důležité postavit tým podle svých představ. Odchod mě mrzí vzhledem k tomu, že ke konci sezony se už začínala projevovat moje práce, výkonnost šla pomalu nahoru. Prvotní oťukávání a seznamování jsme měli za sebou, takže i z toho pohledu mohla být další sezona úspěšnější. Prošli jsme si tím nejtěžším a náhle to skončilo.

Co vám první trenérské angažmá v cizině ukázalo?

S manželkou Míšou jsme se podívali do jiné země, což bylo fajn. Volejbalově to však bylo jiné. Asi jsem byl trochu naivní. Myslel jsem si, že dokážu změnit hodně věcí a velice rychle. Musel jsem hráče vést jinak. Na co jsem byl zvyklý v Ostravě, to tam nefungovalo.

Třeba?

Soutěživost a výzvy. Více zabíralo hodně mluvit a hráče pozitivně vybízet a nabádat. Bylo to zajímavé. Musel jsem pořád spekulovat, jak co dělat, aby to klapalo. Bohužel jsem na to přišel pozdě. Trvalo půl roku, než jsme začali hrát slušně.

Takže zkušenosti z Ostravy, kde jste před tím trénoval, vám nepomohly?

Pomohly. Bez diskuse. Jen jsem musel volit jiný přístup k hráčů, jinak s nimi komunikovat. Přece jen jsou tam jiné kulturní zvyklosti, jsou zvyklí na jiný přístup. Byl jsem ve Švýcarský braný více jako autoritativní trenér, což si ale o sobě nemyslím.

Měl jste v týmu Černohorce, Izraelce, Severomakedonce a samozřejmě Švýcary. Bylo složité se všemi vyjít, vytvořit z nich tým?

Narozdíl od Česka cizinci ve Švýcarsku tvoří absolutní páteř týmu. Samozřejmě ani u nás se zahraniční volejbalisté nekupují na lavičku, ale tam to je osa mužstva. A k tomu celou dobu musejí být na hřišti dva švýcarští hráči. Dva tři Švýcaři tak hrají stabilně, zbytek jsou cizinci. Dát to dokupy byla výzva, protože jsme nemluvili stejnou řečí. Nařízenou jsme však měli angličtinu. Nakonec se povedlo, že jsme měli pospolitý tým.

Nebyl důvod vašeho pátého místa v lize i velký počet zranění?

Objektivních příčin bylo asi více, ale tak to je. Určitě jsme nebyli jediný tým, který se musel vyrovnávat se zraněními. A nejen těmi, protože dva dny před startem ligy jsme se dozvěděli, že náš univerzál z Iránu má podepsanou smlouvu někde jinde... Ač s námi osm týdnů trénoval, nikdy nebyl náš hráč. Museli jsme narychlo řešit náhradu. Nový univerzál se ale zranil stejně jako náš první nahrávač Kai Aebli. Bylo toho více, ale přesto jsme mohli dojít mezi nejlepší čtyři celky.

Tušíte, co budete dělat dál?

Zatím nic nemám. Nějaké nabídky jsem měl, ale některé uprostřed sezony, což jsem využít nemohl. Nebo nebyly pro mě tolik zajímavá. Třeba z Kuvajtu. Uvidím, jestli se někdo ozve. Rád bych pracoval v klubu, který má srovnané cíle a ambice, který ví, po jaké cestě chce jít. Lákala by mě nějaká dlouhodobější práce.