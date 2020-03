V Itálii zářil, teď tam volejbalista Štokr sleduje počty nakažených

Nejvyšší soutěž ale byla kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončena.

„Bylo to jediné řešení. Některé soutěže u nás i v Evropě se sice odkládají, ale hrát pak bez diváků, to podle mě nikdo nechce, nemá to smysl, takže motivace není žádná,“ tvrdí 37letý liberecký univerzál a kapitán Jan Štokr, čtyřnásobný nejlepší český volejbalista roku.

Převážnou část kariéry strávil v prestižní italské lize, hrál za Modenu, Cagliari a Perugii a pak zazářil v týmu Trentina. S ním získal dva mistrovské tituly, dva domácí poháry, jednou triumfoval v Lize mistrů a třikrát i na mistrovství světa klubů. V Itálii má spoustu přátel a známých, a proto situaci v zemi, která je v Evropě nákazou postižena nejdrastičtěji, denně s napětím sleduje.

„Strávil jsem v Itálii dohromady přes deset let, takže se nás ta strašná situace tam hodně dotýká. S manželkou sledujeme italská media, každý večer v šest si otevíráme telefon a koukáme, jestli už budou ta čísla nakažených a zemřelých nižší, jakých oblastí se to dotýká, takže máme takový každodenní smutný rituál,“ popsal Štokr.

„Nicméně co můžu říct ze své zkušenosti po těch letech v Itálii, tak to může být celé zapříčiněné i tou jejich určitou nedisciplinovaností a laxností a tím, že mají svoje návyky, které prostě nezmění a neodpustí si je, třeba tradiční návštěvy restaurací. Fanoušci řvou ‚neberte nám fotbal‘ a asi nechápou, že jde přece o život. Podle mě tam měly být státní orgány tvrdší mnohem dřív,“ míní Jan Štokr.

S libereckými spoluhráči se naposledy viděli v pátek 13. března. „Řekli jsme si, že čtrnáct dní budeme doma v jakési karanténě. To se ale teď protáhne, takže aktuálně jsme domluvení, že se podle vývoje situace předběžně sejdeme někdy začátkem dubna, ale to samozřejmě není vůbec jisté,“ řekl Štokr.

„Je to nemilá situace, ale já už jsem starší hráč a mám něco za sebou, mnohem horší je to pro ty mladé nadějné kluky v čele s naším univerzálem Patrikem Indrou. Ukázal se v reprezentaci, kariéru má suprově rozjetou, ale teď nikdo neví, jak to s přestupy do ciziny bude, peníze asi moc nebudou nikde...“

Do Česka se vrátil před třemi lety jako hvězdná posila liberecké Dukly a kontrakt mu měl vypršet po této sezoně. „Smlouva mi končí, ale vzhledem k tomu, že se nám jako mančaftu tahle sezona moc nepovedla, protože jsme byli po základní části až čtvrtí, což mě štve, a navíc předčasně skončila, tak mám o to větší motivaci si ještě zahrát aspoň jednu sezonu celou s play off. Uvidíme, jak se v Dukle dohodneme, až se situace v zemi zklidní. Jedno je ale jasné, pokud budu ještě v kariéře pokračovat, tak jedině v Liberci, kde jsem maximálně spokojený. Jinde ne,“ tvrdí Jan Štokr.