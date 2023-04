Hadrava vyhlíží finále volejbalové Ligy mistrů. Z pozice na lavičce

Květnové finále elitní evropské klubové soutěže volejbalistů bude čistě polskou záležitostí, Jastrzebski Wegiel se utká s vítězem posledních dvou ročníků Kedzierzynem-Kožle. „Máme jim co vracet. Prohráli jsme s nimi v poháru, v lize, vloni nás vyřadili v semifinále v Ligy mistrů,“ uvedl Hadrava na adresu soupeře, který v základní skupině vyřadil Karlovarsko.

Finálový duel se uskuteční 20. května v Turíně a Hadrava může Ligu mistrů vyhrát jako sedmý český volejbalista. Po vrcholu evropské klubové scény toužil od doby, kdy před čtrnácti lety sledoval v Praze Final Four s českým blokařem Martinem Léblem.

„Jediné, co je škoda, že už koncept Final Four není, teď se to hraje formou Superfinále. Přitom ten turnajový formát měl své kouzlo, sjely se na víkend nejlepší týmy Evropy, hodně naplno se hrálo také o třetí místo. Teď semifinalista vypadává a nemá za to nic,“ litoval Hadrava.

V ideální situaci není ani v polském klubu, kde působí druhou sezonu. Zatímco v té minulé patřil k lídrům týmu, v té aktuální často sedí na lavičce.

„Bohužel nedostávám tolik šancí jako v loňském roce. Ano, byl bych raději, kdybych hrál více. Nevím, čím je to zapříčiněné. Vždycky, když jdu na hřiště, tak se snažím potvrdit, že mi může trenér důvěřovat a věřit mi. Jenže teď už je období play off, každý tým se snaží vykřesat co nejvíce,“ uvedl jedenatřicetiletý volejbalista, který se pere o místo s francouzským reprezentantem Stéphenem Boyerem.

Hadravova pozice se změnila po výměně trenéra, Itala Andreu Gardiniho vystřídal Argentinec Marcelo Mendez. „Těžko říci, jestli přijde ještě zlom. Uvidíme, když můj konkurent nebude hrát dobře, tak jestli mi bude věřit. Já se mu snažím v každém tréninku dokázat, že rozhodně může,“ přemítal český reprezentant, který se po roční pauze plánuje v létě vrátit do národního týmu. „Pokud budu v nominaci, tak se určitě zapojím v druhé půlce přípravy, což bude příprava na mistrovství Evropy a na olympijskou kvalifikaci,“ dodal.