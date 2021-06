Snad do Ostravy přijedou i fandové z Polska, přeje si Hadrava

„Moc se všichni těšíme,“ řekl ambasador šampionátu a univerzál národního týmu Jan Hadrava, který od příští sezony bude působit v polském mistrovském celku Jastrzębski Węgiel. „Když je šampionát u nás doma, tak máme všichni ta největší očekávání. Doufám, že se dobře připravíme a budeme podávat ty nejlepší výkony.“

Přípravu začnete 19. července. Co mužstvo potřebuje, aby bylo konkurence schopné?

Hrát dobře... (směje se) Musíme ale samozřejmě zamakat na všem, protože konkurence v Evropě je strašně veliká. Týmy, které před několika lety byly o třídu dvě za námi, se zvedají. Mužstva se nesmírně vyrovnávají a bohužel my nepatříme do nejužší evropské špičky. Musíme to dohnat něčím jiným - bojovností, kvalitou hry, na tomhle potřebujeme pracovat, eliminovat chyby a být nachystaní fyzicky i technicky. A být také v ideálním rozpoložení, v ideální formě.

Jan Hadrava v dresu italské Civitanovy.

V ostravské skupině B budou vašimi soupeři nesmírně silní Italové, Slovinci a Bulhaři a dále Černohorci a Bělorusové.

Ti tři jsou opravdu hodně silní. Šampionát se ale koná po olympijských hrách, takže je šance, že týmy třeba nepřijedou s těmi největšími hvězdami, nebo nedorazí tak nabušené. Nějaká šance uspět i proti nim bude. Musíme ale hrát dobře a ideální by měla být konstelace hvězd. Realita je však taková, že postup vede přes Bělorusko a Černou Horu.

Na to ale nebudete spoléhat, že?

Ne. Ale je to tak. Nechci říct, že ostatní tři zápasy nebudou důležité, ale nemusejí rozhodovat o postupu ze skupiny, což je náš základní cíl. Každopádně zmíněné dva týmy musíme porazit, pokud chceme uvažovat o osmifinále. Kdybychom porazili někoho z těch dalších celků, byl by to bonus, dobrá zkušenost, cenný skalp. Určitě ale postavíme strategii na tom, že musíme vyhrát nad Běloruskem a Černou Horu, abychom pomýšleli na postup.

Do haly zatím může dva a půl tisíce diváků. Budete spoléhat na to, že do Ostravy přijede fanouškovská základna z celé republiky?

Doufám v to, a nejen z Česka, ale snad přijedou i příznivci z Polska, kteří mě znají. Polsko je kousek. Navíc mé budoucí působiště (Jastrzębie) je blízko. Hlavně, že tady fandové budou moci být. Od toho bych se odpíchnul. Všichni budeme držet palce, aby tomu tak skutečně v nynější době bylo.

V Polsku jste odehrál čtyři roky za Olsztyn. Po minulé sezoně v italské Civitanově se do nejvyšší polské soutěže vracíte. Proč?

V Polsku se mi hodně líbilo, ta jejich nátura i celkově. Jejich mentalita je jako ta česká. Cítil jsem se tam dobře, jako doma, a také proto se mi tam celkem dařilo. Bylo to pro mě domácí prostředí. Bohužel sezona v Itálii pro mě nebyla úplně ideální. Málo jsem hrál, takže jsem se chtěl vrátit tam, kde mě znají, abych si znovu vybudoval jméno a dostal se do formy.

Ambasador mistrovství Evropy a univerzál národního týmu Jan Hadrava si na improvizovaném hřišti v Dolních Vítkovicích zahrál volejbal s nadějemi z extraligových oddílů VK Ostrava a TJ Ostrava.

Čím to bylo, že jste v Civitanově hrál méně, než jste čekal?

Možná mi uškodil Superpohár, kde jsme trošku smolně prohráli s Perugií 14:16. Od té doby jsem už nedostával tolik příležitostí, i když na druhé koleji jsem nebyl. To, že jsem nehrál, nechci svalovat na trenéra ani na tým, ale kouč asi měl svou šestku, se kterou chtěl jet, a vycházelo to. Sám tomu nerozumím, že jsem těch šancí nedostal víc. Ale nelituji toho roku, i když trošku hořká pilulka tam je.

V Itálii jste ale vyhráli ligu i pohár, takže trofeje máte.

Jenže to nebylo tak sladké, jak by mohlo být. Titul i pohár by byl příjemnější, pokud bych více hrál. Nečekal jsem, že budu v základu nebo odehraju přes polovinu utkání, ale předpokládal jsem, že dostanu více prostoru.

Co vám rok v Itálii dal?

Bylo to strašně náročné organizačně s testováním, kdy nás testovali na covid dvakrát třikrát týdně. Za sezonu jsme měli tak sto testů. Těžké to bylo i psychicky, protože jsem tolik nehrál. Hodně mi však samozřejmě daly tréninky s nejlepšími hráči a největšími hvězdami světového volejbalu v nejlepší lize světa, v týmu, který obhajoval prvenství v Lize mistrů.

Na to jste bohužel nedosáhli.

Trošku smolně jsme ve čtvrtfinále zahráli se Zaksou Kedzierzyn-Koźle. Podat o něco lepší výkon doma, prošli bychom dál. Otázka je, jak by to bylo s covidem, protože deset dnů na to jsme měli první dva pozitivní hráče ze základu. Bůhví, jak by to všechno dopadlo. Možná to tak mělo být. Třeba bychom nevyhráli titul, kdybychom postoupili přes Zaksu.

Jastrzębski Węgiel trénuje Andrea Gardini, který vás vedl už v minulosti. Šel jste i za ním?

Vyloženě ne, ale když jsem se dozvěděl, že trenér zůstane, byl jsem rád. Šel jsem za podmínkami a hlavně vím, že je to stabilní polský klub s vysokými ambicemi. Celou dobu, co jsem dříve byl v Polsku, jsem si tam přál zahrát. Důležité je, že je to i blízko Česka.

A je to letošní mistr Polska...

Takže očekávání nebudou nejnižší. Budu však rád, když budeme znovu bojovat o titul, což je náš cíl.

Byl jste se tam už podívat?

Před dvěma dny. Na byt, porozhlédnout se. Do haly jsem ale nemusel, tu znám. Hlavní je, že zhruba vím, kde budeme bydlet. Je to super.

Ambasador mistrovství Evropy a univerzál národního týmu Jan Hadrava si na improvizovaném hřišti v Dolních Vítkovicích zahrál volejbal s nadějemi z extraligových oddílů VK Ostrava a TJ Ostrava.

Takže fanouškovská základna, která by za vámi dorazila na evropský šampionát do Ostravy, by tam být mohla?

Řekl bych, že jo. Ale co mi říkala manažerka klubu, tak na zápasy do Jastrzębie jezdí i fanoušci z Česka. Nyní teda ne, když byl koronavirus, jenže od příští sezony by znovu mohli jezdit i díky mně a ještě více než tomu bylo dříve. Manažerka má radost, že mají českého hráče ve svých barvách.

Polsko je volejbalová země, tak aby se vůbec čeští příznivci do hlediště dostali.

Hala je jednak velká a Češi byli s manažerkou domluveni na určitém počtu lístků, které měla pro ně připravené. Má přehled o skupině českých příznivců, kteří na tamější zápasy pravidelně jezdí.

Jan Hadrava v dresu Olštýna

Pokud budete mít volno, přijedete se podívat i na extraligu do Ostravy, nebo Frýdku-Místku?

Uvidíme, jaká bude situace s covidem a hranicemi. Blízko to ale mám i domů, do Prahy, takové tři a půl hodiny. Rozhodně do Ostravy to je kousek třeba na nákupy, tak uvidíme.