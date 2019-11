Snad jsem postrachem. Hadrava vévodí útočníkům v polské lize

„Doufám, že jsem pro soupeře postrachem. Soustředím se ale na celkovou tabulku než na individuální statistiky,“ prohlásil Hadrava, který v polské volejbalové lize rozehrál čtvrtou sezonu. Chce se dostat minimálně do play off.

Šest zápasů, z toho pět výher. Taková je aktuální bilance polského Olštýnu v PlusLize, poslední úspěch si připsal v neděli na hřišti Gdaňsku. „Je skvělé, jak se nám teď daří,“ pochvaluje si Jan Hadrava, který za Olštýn hraje od svého příchodu do Polska.

„Před letošní sezonou jsme měli malou krizi v přípravě, teď to šlape parádně. Dokonce nás trenér nabádal, ať se na hřišti více radujeme,“ smál se český volejbalový reprezentant. Na radostné oslavy a emotivní gesta po získání bodu má však jasný názor.

„Mě se tohle moc nelíbí, když je to nucené. Některé diváky to může více rozpumpovat, ale většinou tyhle oslavy působí nepřirozeně,“ dodal Hadrava.

Jan Hadrava (vlevo) z Olštýna smečuje v utkání polské ligy.

Přitom v Olštýnu si může právě on užívat radosti nejvíce. Český volejbalista je totiž hlavní palební silou tohoto týmu. V šesti zápasech získal 133 bodů, což je nejvíce z celé PlusLigy, která je považována za jednu z nejlepších lig na světě. Zároveň je prospěšný také v obraně, úspěšně zablokoval už 15 pokusů, v čemž je v Polsku druhým nejlepším.

„Na tyto statistiky se nedívám. Můžete být nejlepším hráčem celé ligy, ale co je vám to platné, když hrajete v posledním týmu. Jde mi spíše o to, aby se nám celkově dařilo,“ dodal Hadrava, který si přenesl do Polska skvělou formu z letošního mistrovství Evropy, kde byl nejlépe útočícím Čechem, v každém setu zaznamenal v průměru pět bodů.

Jan Hadrava v dresu Olštýna

Hadrava si zároveň pochvaluje, jaké posily před letošní sezonou Olštýn přivedl. Daří se smečaři Wojciechu Zalinskému, který získal 104 bodů a je třetím nejlepším volejbalistou v PlusLize. V počtu získaných bodů útokem (93) je dokonce druhý za Hadravou (111). A Olštýn také do Polska přivedl dvoumetrového Íránce Saída Mohameda Músávího. „Ten bude mezi blokaři hodně vysoko,“ doplnil Hadrava.

V minulé sezoně skončil Olštýn na desátém místě a byl bez play off. „To už nechceme opakovat. Do play off letos postupuje osm nejlepších týmů, tam rozhodně chceme být.“