Hadrava má po sezoně, končí tím i jeho polské angažmá

„Bylo to tady super, ale potřebuju změnu, nový impulz a získat další zkušenosti. Kariéra rychle utíká,“ řekl Hadrava v telefonickém rozhovoru s ČTK.

Momentálně o dalším působišti jedná. „Mám několik možností, ale ještě nic jasného,“ řekl osmadvacetiletý reprezentant. Ani nenaznačil, kam zamíří. Jednal i v Olsztynu, ale zopakoval, že potřebuje změnu: „Vyčistit hlavu.“ Je možné, že si splní touhu a zamíří do italské Serie A, která je považovaná za nejlepší ligu světa.

Před odchodem do Olsztynu oblékal v české extralize dres liberecké Dukly a první zahraniční štaci prožil v barvách francouzského Nantes, kde strávil dvě sezony.

Jeho poslední rok v Polsku, v lize úřadujících mistrů světa, začal dobře. Patřil k nejvíce bodujícím hráčům, ale v lednu se zranil. Natrhl si lýtko. „Měl jsem třícentimetrovou trhlinu ve svalu,“ popsal. Dva měsíce stál, Olsztyn jen prohrával a on mohl konstatovat: „Asi jsem chyběl. Takhle si to lze přebrat.“

Jan Hadrava (vlevo) z Olštýna smečuje v utkání polské ligy.

Vedení klubu vyměnilo trenéra a s Hadravovým návratem do sestavy se začalo zase vítězit. „Přišel nový impulz, který zabral. Chytli jsme druhý dech a šlo to,“ uvedl Hadrava. Klub se držel na osmém místě tabulky, což by znamenalo postup do vyřazovací části.

Jenže přišla pandemie koronaviru. Soutěž byla nejdříve do 26. března přerušena a poté odvolána. „Je to samozřejmě škoda, že to takhle končí. Možná se to mohlo přerušit o týden později a byla by dohrána základní část, ale taková je bohužel situace. Jsou samozřejmě důležitější věci než sport a výsledky,“ uvedl.

Zápas hrál naposledy 11. března. Pak odvezl rodinu do Prahy a po návratu čekal na vývoj situace. „Jen jsme chodili do posilky a hráli fotbal. Netrénovalo se s nasazením, protože bylo víceméně jasné, že se liga už nenastartuje,“ řekl.

Čtrnáct dnů trávil sám. A přiznal, že mu čas utíkal hodně pomalu. „Na procházku jít nešlo. Koukal jsem na filmy, hrál na konzoli, volal si s rodinou a uklízel. Nuda, nuda a nuda. Už se těším domů,“ přiznal. Doufá, že klub hráčům umožní odjet brzy.

Jan Hadrava v dresu Olštýna

Sport je momentálně koronavirovou pandemií zásadně omezený. Pro hráče i kluby bude mít výpadek velký finanční dopad. „Budou samozřejmě nějaké následky a hlavně si myslím, že víc se to projeví v následující sezoně,“ odhadl Hadrava.

Jeho manažera ještě čekají jednání o platu. Hadrava očekává redukci. „Nikdo samozřejmě nechce velké kompenzace, ale taková je situace a jen doufám, že budou co nejmenší a adekvátní dané situaci,“ řekl nejlepší český hráč z předešlých dvou sezon a úspěšný pokračovatel volejbalového rodu.