Na boj o medaile asi ještě nemáme kvalitu, říká český smečař Galabov

V koncovce třetího setu jste se dostali do vedení. Jak daleko jste měli k tomu, dostat Slovince pod tlak?

Bylo to blízko a zároveň daleko. Je to ošemetné. Když jde člověk do takové koncovky ve třetím, vyhroceném setu, tak se může stát cokoliv. Ale Slovinci si to po těch dvou setech dokázali i za toho stavu pohlídat svými zkušenostmi. Vším.

Co vám chybělo k tomu, abyste na šampionátu Slovince po výhře ve skupině 3:1 porazili i podruhé?

Jejich hra byla odlišná oproti tomu prvnímu střetnutí. Potvrdili na turnaji vzrůstající formu a ukázali, že ne nadarmo jsou vicemistři Evropy. Ve všem dnes byli lepší.

Dali si na vás i větší pozor, když jste je před tím porazili?

Stoprocentně. Po prvním zápase se jinak nastavili v hlavách, hráli zápas od zápasu lépe a dostali se na level, kdy se takový tým dá porazit, ale ne porážet.

Neustále jste bojovali a třeba Finger a Moník ve snaze vybrat míč přepadli přes mantinely, které byly kolem hřiště. Vnímal jste to?

Jo, o tom člověk ale ani nepřemýšlí. Prostě jde po balonu. Pokud se povede tyhle míče ubránit, tak to tým ohromně zvedá. Taková bojovnost je pro tým neocenitelná.

Líbila se vám atmosféra v hale?

Byla tady u nás nejlepší, v jaké jsem kdy hrál. V Česku jsem nezažil, aby přišlo tolik lidí. A to ještě nevíme, kolik by jich přišlo, kdyby nebyla nějaká covidová opatření. Neskutečné. Neměl jsem slov. Jak se ve tmě rozsvítily telefony, to bylo elektrizující. Hnali nás ohromným způsobem. Kolikrát jsme se nemohli na hřišti slyšet, ukazovali jsme si, byli jsme jak v pomocné škole. Super.

Jste osmí, olympijští vítězové Francouzi až devátí...

To beru pozitivně. Za mně to je úspěšný turnaj.

Jaký je potenciál týmu do budoucna?

Na to nemám odpověď. Začíná to od herních činností každého jednotlivce. Pokud je každý z nás zvládne excelentně, tak to dá v naší týmové hře pozitivní obraz hry. Pak bychom třeba mohli takové zápasy pravidelně vyhrávat.

Co jste říkal výkonům mladíků ve vašem mužstvu?

Stoprocentně to je přínos. Naskočili do velkého volejbalu prakticky teď. Pro mě to je radost vidět tyhle kluky, jak s každým zápasem rostou. Opravdu jdou nahoru. Doufám, že každý takový turnaj bude do budoucna v jejich podání i všech okolo jenom lepší.