Šéf Jihostroje: V pohárové Evropě chceme navázat na úspěchy z Ligy mistrů

Vládní opatření se často mění a sportovní kluby doufají, že ročník dohrají a že je budou moci ještě přijít do ochozů podpořit fanoušci. I tak se Jihočeši pouštějí do nové extraligové sezony s velkou vervou. „Protože se minulý ročník nedohrál a titul se neuděloval, jsme tedy pořád úřadujícími mistry z předminulé sezony. I proto chceme titul obhájit,“ říká odhodlaně 64letý prezident klubu Jan Diviš.

Na extraligový titul útočíte pravidelně, jaké jsou vaše další plány?

Patříme do absolutní volejbalové špičky v Česku. Vždycky je trochu alibi říct, že by nám stačilo dostat se do finále, ale když potom nevyhrajeme, budeme popravdě zklamaní. Chtěli bychom se také zaměřit na obhajobu vítězství Českého poháru. V evropském Poháru CEV bychom rádi navázali na loňské dobré výsledky v Lize mistrů, v níž jsme se dokázali měřit s nejlepšími světovými kluby. Bylo to důstojné představení našeho klubu i celého českého volejbalu na mezinárodní scéně.

Posílili jste o univerzály a smečaře. Přivedli jste Kanaďana Caseyho Schoutena, dlouholetého reprezentanta Filipa Rejlka či Srba Filipa Stoiloviče. Jak jste vy osobně spokojený s novým kádrem?

Hlavně jsem rád, že noví kluci dobře zapadli do šatny. To je můj dlouhodobý cíl. Nejsem tady od toho, abych vybíral dané hráče, to má na starosti trenér. Ale nějakým způsobem se snažím dohlížet na to, aby nám v klubu příliš neprosakovalo machrovství a individualismus. Chci tu mít tým! A to se zdá, že se nám opět povedlo a opět budeme mít dobrou chemii.

Zmínil jste však, že vás nejvíce mrzí odchod talentovaného univerzála a odchovance Marka Šotoly do zahraničí. Chtěli jste ho udržet za každou cenu?

Dá se říci, že ano. I když je otázka, co je to za každou cenu. Markovi jsme však nabídli nadstandardní podmínky a snažili ho přesvědčit, že v této době není moc ideální odchod do ciziny. Za prvé je tu pandemie, zahraniční celky mají před sebou nejisté období, a za druhé Markovy výkony nebyly stálé. Podle mého ještě není připravený být jedničkou v kvalitním evropském týmu. Navíc tady mohl dostat více prostoru než ve Francii. Ale má vedle sebe agenta a tátu, který ho hodně ovlivňoval, a z jejich strany se jednalo o tvrdý odchod. Bohužel.

Dveře však v Jihostroji Marek Šotola zavřené do budoucna nemá, nepletu, že?

Ne, my jsme se rozešli dobře. Vůbec jsme nechtěli vykopávat mezi námi nějakou propast. To jsem mu řekl, když odcházel. Ano, mrzí nás to, ale musíme to vzít jako fakt. Také jsem Markovi říkal, že až se bude někdy vracet zase do Čech, tak by se měl jako první hlásit u nás a snažit se tady získat angažmá. A my ho rádi přijmeme, protože je to náš odchovanec.

Nejen volejbal se nyní musí hrát úplně bez diváků. Jak dlouho by Jihostroj výpadek za vstupenky vydržel?

Hrát bez diváků je samozřejmě velmi nepříjemné, ale podstatné je, aby se nepřestalo hrát a soutěž se dohrála. Víme, jaké máme příjmy ze vstupenek. Pohybuje se to maximálně okolo sedmi procent celkového rozpočtu klubu. Takže pokud bychom neměli žádný příjem ze vstupného či jsme museli dokonce vracet peníze za permanentky, tak se díky tomu do existenčních potíží nedostaneme. A také máme v rozpočtu určitou rezervu, která počítá právě s takovými situacemi. Na vztah klubu směrem k hráčům či na obecnou kvalitu by to tedy nemělo mít velké dopady.

Bude to však smutný pohled na prázdné tribuny ve sportovní hale. Zrovna třeba dnes, kdy Jihostroj hraje poprvé v sezoně doma a přijedou Lvi z Prahy.

Samozřejmě, jsme sportovní divadlo a děláme ho pro diváky. Věřím, že se tribuny našimi fanoušky brzy, alespoň částečně, opět zaplní. Momentálně intenzivně řešíme možnost kvalitního komentovaného streamingu domácích utkání na více kamer. Rádi bychom tímto způsobem našim fanouškům alespoň částečně vykompenzovali to, že nemohou být v hale.

Řada firem a společností nyní musí výrazně šetřit. Jak se to projevilo na rozpočtu klubu?

Máme sice drobné úbytky, ale nejsou drastické. Podařilo se nám také přivést pár nových partnerů. Dá se říct, že se budeme pohybovat na stejných úrovních jako v předchozích sezonách. Máme vše propočítané, díky našim partnerům nemusíme být ani v této nejisté době zatím tolik nervózní.

Dá se nyní vůbec dopředu předpovídat, jaká vás čeká sezona?

Bude nervózní, podle mého. Do poslední chvíle nebudeme vědět, kdy a jaký zápas se odehraje. Je však třeba to tak brát, volejbal je pořád jenom sport a zábava pro diváky. My se však v klubu musíme snažit dodržovat všechna ta opatření, aby se naši hráči nenakazili a Jihostroj nebyl ten důvod, proč se nedohrává. Hráči jsou profesionálové a vědí, jak se nejlépe chránit. My ve vedení bychom případně tlačili na to, aby se sezona každopádně dohrála.