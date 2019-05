S Libercem mám stříbra i bronzy, teď už chci titul, burcuje Veselý

„S Duklou mám v extralize stříbra, bronzy, triumfy v Českém poháru, ale titul ještě ne. To je pro mě opravdu velká věc ho konečně získat. A když jsem v naší hale ten krásný veliký zlatý pohár viděl, tak ho strašně chci. Chybí jen kousek, jediný zápas,“ přeje si 32letý a 208 cm vysoký blokař volejbalistů Liberce, kteří ve středu doma po výhře 3:2 srovnali s Českými Budějovicemi stav finálové série na 2:2.

O titulu tak rozhodne až poslední pátý zápas na jihu Čech, který začne v neděli v 18 hodin a vysílá ho ČT Sport.

Ve středu jste s Budějovicemi prohrávali doma 1:2 na sety, 12:15 a byli jste jen deset míčů od celkové porážky ve finálové sérii. Jak vám v tu chvíli bylo?

Šlo už jedině o to ještě nic v parádní divácké kulise nezabalit a neříct si, že druhé místo je taky dobré. Naštěstí jsme v sobě našli sílu a dokázali jsme skvěle hrající Budějovice zlomit. Toho si fakt moc vážím a jsem rád za všechny kluky v mančaftu, že jsme to nevzdali a o titul se ještě můžeme porvat.

Volejbalové finále Po patnácti letech určí vítěze extraligy volejbalistů až poslední možný zápas finálové série. Souboj gigantů domácí scény poslední doby Českých Budějovic a Dukly Liberec vyvrcholí na jihu Čech v neděli od 18.00. Zápas je vyprodaný a v ochozech vytvoří bouřlivou atmosféru přes tři tisíce fanoušků. Ve finálové sérii zatím vždy zvítězil domácí tým. Českobudějovičtí dvakrát deklasovali soupeře ve své hale 3:0, Liberec pod Ještědem vydřel dvě pětisetové výhry. „Musíme vsadit na jednu kartu, že dáme dobré podání. Prolíná se to celou sérií. Kdo líp podává, dostává soupeře pod tlak a vede. Pro mě osobně jako pro trenéra Liberce je to za těch deset let u týmu poprvé, kdy jde ve finále o ten jeden jediný poslední rozhodující zápas typu ‚náhlá smrt‘ o titul. Ještě jsem to nezažil, a proto se něj strašně těším,“ řekl před rozhodující bitvou liberecký kouč Michal Nekola. (sed, ČTK)

Jak moc vám pomohl příchod teprve osmnáctiletého nahrávače Srba na hřiště za nepříznivého stavu?

S Budějovicemi to byl i s pohárem v letošní sezoně sedmý zápas, takže naši hru s nahrávačem Biernatem dobře znají. A v takové změny, jakou je příchod Jirky Srba, já hrozně věřím a je to pro nás výborné. Nechybí mu odvaha, což je v těchto momentech strašně důležité, a ukazuje to šířku a kvalitu našeho celého mančaftu. A to je ve finále moc důležité.

Čeká vás tedy rozhodující pátý zápas v hale Jihočechů, kde jste oba předchozí zápasy finálové části prohráli hladce 0:3...

...teď už se tam podle mě může stát všechno. Budějovice samozřejmě zůstávají favoritem, ale už je to jenom o tom jednom zápase. Rozhodně tam nejedeme zase prohrát nula tři, protože víme, v čem jsme tam udělali chyby, v čem můžeme soupeře přitlačit a věřím, že ten správný recept vymyslíme. Půjdeme za vítězstvím, i když to domácí prostředí prostě hraje obrovskou roli.

A co psychika na obou stranách hřiště, jakou ta může hrát roli v klíčovém boji o titul?

Poslední krok je vždycky těžký, a to může vyvinout na kluky z Budějovic psychologický tlak. Ti totiž teď asi měli po tom už skoro vyhraném čtvrtém zápase u nás, který ale nakonec prohráli, o čem přemýšlet. Někteří mladší dávali na sociální sítě takové nějaké výkřiky, že si k nám už jedou pro titul, a to nás zdravě nabudilo. Takhle aspoň poznali, že od nás nedostanou nic zadarmo. Ani v jejich hale.